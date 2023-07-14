Токаев поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки

Президент Касым-Жомарт Токаев проинформирован о трагедии, случившейся в Сарыагашском районе Туркестанской области, где была убита пятилетняя девочка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Правоохранительными органами проводится расследование дела. Установлен подозреваемый.
По имеющейся информации, подозреваемый был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. В текущем году был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на три года.
"Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии. Глава государства считает важным рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности", - говорится в сообщении.
Напомним, в полиции Туркестанской области подтвердили, что 13 июля с заявлением обратилась женщина, у которой пропал
ребенок. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме одного из жителей села обнаружено тело девочки с телесными повреждениями. Факт зарегистрирован по статье 99 УК РК "Убийство". Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый доставлен в Сарыагашский РОП и водворен под стражу.