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Токаев поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки

Просмотров:39 Опубликовано: Сегодня, 10:53
Токаев поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки
Фото пресс-службы Акорды
Президент Касым-Жомарт Токаев проинформирован о трагедии, случившейся в Сарыагашском районе Туркестанской области, где была убита пятилетняя девочка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Правоохранительными органами проводится расследование дела. Установлен подозреваемый.

По имеющейся информации, подозреваемый был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. В текущем году был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на три года.

"Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии. Глава государства считает важным рассмотреть законность вынесенного в текущем году приговора и усилить уголовную ответственность за особо опасные преступления против личности", - говорится в сообщении.

Напомним, в полиции Туркестанской области подтвердили, что 13 июля с заявлением обратилась женщина, у которой пропал ребенок. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме одного из жителей села обнаружено тело девочки с телесными повреждениями. Факт зарегистрирован по статье 99 УК РК "Убийство". Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый доставлен в Сарыагашский РОП и водворен под стражу.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 10:58
Почему глава государства не обратил внимания на наш случай.тоже дал бы команду разобраться и разнести всех причасных
 
 

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