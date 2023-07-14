Убийство девочки в Туркестанской области: полиция ответила на информацию о "волнениях" в селе

В полиции Туркестанской области прокомментировали информацию о "волнениях" в селе Жибек жолы после убийства пятилетней девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Журналист Михаил Козачков сообщил в своем Telegram, что при задержании подозреваемого в убийстве девочки, в доме которого нашли ее тело, жители села пытались отбить его у полиции, возможно, чтобы провести самосуд. На кадрах, опубликованных журналистом, видно, как они бегут за машинами полиции.
Это подтверждают и другие кадры из соцсетей.
В полиции Туркестанской области сообщили, что ситуация в селе Жибек жолы Сарыагашского района стабильная. Подозреваемый задержан и взят под стражу.
На место происшествия прибыли прокурор области и начальник Департамента полиции, следственно-оперативная группа.
"В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия. С жителями села встретились аксакалы, компетентные органы и представители местных исполнительных органов. В соответствии со статьей 201 УПК РК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Вместе с тем просим граждан доверять только официальным данным и напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", - сообщили в полиции.
Напомним, что девочку 2018 года рождения убили в Туркестанской области. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме одного из жителей села обнаружено тело девочки с телесными повреждениями. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.
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