Какое имущество конфискуют у Кайрата Боранбаева

"Конфисковать в доход государства имущество Боранбаева: коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по улице Аль-Фараби, 77/7-1, стоимостью 686 миллионов тенге; денежные средства, размещенные на счете в Народном банке в размере 1 миллиарда 270 миллионов 190 тысяч тенге; денежные средства, размещенные на разных счетах Боранбаева в Народном банке Казахстана на сумму 5 миллионов 685 тысяч 727 долларов, 1 миллион 170 тысяч 329 долларов, 755 миллионов 859 тысяч 601 тенге, 193 миллиона 170 тысяч 137 тенге", - зачитала список конфискуемого имущества председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова.

Во время оглашения апелляционного приговора Кайрату Боранбаеву было перечислено имущество, которое конфискуют у него в доход государства, передает корреспондент Tengrinews.kz.15 сентября апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны озвучила приговор в отношении Кайрата Боранбаева и других фигурантов уголовного дела. Боранбаева признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы.