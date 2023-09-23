Казахстан потерял половину урожая

«Что касается урожая, то трехнедельный простой привел, по предварительным оценкам фермеров, к потере половины и без того скудного объема. То есть, если хозяйства в Акмолинской области до прихода непогоды намолачивали 9 ц/га, то сейчас это 4-5 ц/га. Таким образом, ожидаемый урожай продовольственной пшеницы в Казахстане в 2023 году — на уровне 6-7 млн тонн (против ранее прогнозируемых 14 млн тонн). Вкупе с 3 млн тонн переходящих остатков страна будет иметь на сезон 9-10 млн тонн пшеницы 2,3 и 4 классов. Для сравнения, в прошлом сезоне Казахстан только на экспорт отправил 9,5 млн тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте. Еще 4 млн тонн — собственная потребность страны на муку и семена», — пишет портал.

В настоящее время уборка зерновых идет без остановки: дождливый август стал причиной несвоевременной уборки урожая в основных аграрных регионах страны. Если ясная погода продержится, то уборка закончится уже к середине октября, передает ИА «NewTimes.kz». Об этом пишет портал El Dala.Проросшее зерно стало главной проблемой уборки нынешнего сезона. Во-первых, проросшее зерно даже с высокой клейковиной имеет низкое число падения. В результате, оно непригодно для переработки в муку, и в лучшем случае может пойти на фураж. И то, если анализ покажет отсутствие в нем микотоксинов. Если же плесень успела поразить зерно, то его остается отправлять только на спиртзавод для глубокой переработки. Что касается стоимости такого зерна, то на рынке предлагают цену 60-65 тыс. тг/тонна ( для сравнение — качественная мукомольная пшеница (а такой немного) стоит от 115 до 150 тыс. тг/тонна — в зависимости от региона страны).Такая цена к сожалению не позволит выйти в плюс — аграриям, большую часть своего зерна придется продать как неклассное из-за низкого числа падения — при норме не ниже 180, оно сейчас в среднем 70 ( его стоимость составляет 55-60 тыс. тг/тонна).Вторая проблема проросшей пшеницы — это ее непригодность в качестве семян. Каким будет дефицит семенного материала, необходимого для посевной 2024 года, станет ясно после завершения уборки. Тогда фермеры проведут испытание своего урожая на всхожесть и решат, что более оправдано — дорабатывать зерно на фото- или пневмосепараторах, чтобы отделить проросшие зерна, либо искать качественные семена на стороне.Также, нынешний сезон показал, что зарубежные интенсивные сорта пшеницы менее устойчивы к природным катаклизмам. И дело даже не в том, что они не дают высоких урожаев в условиях дефицита влаги (в принципе, это было очевидно и раньше), а том, что они продемонстрировали слабую устойчивость к осыпанию и прорастанию. Поэтому на следующий год планируется засевать поля местными сортами.Однако, вопрос в том, смогут ли отечественные семеноводческие хозяйства, также пострадавшие от капризов природы, заготовить и выпустить на рынок достаточный для покрытия потребности фермеров объем качественного семенного материала.Чтобы уборка шла без остановки ( сбор идет зерна с повышенной влажностью), правительство выделило регионам дополнительные объемы солярки, чтобы просушить урожай и не дать ему сгнить на складах.