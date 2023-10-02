Президент Токаев подписал закон о петициях

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который прописывает, что теперь гражданские петиции, набравшие более 50 тысяч голосов, будут рассматривать на уровне правительства, передает Tengrinews.kz.



"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "Об общественном контроле", - сообщается на сайте Акорды.



Задачами закона являются:



- вовлечение граждан Республики Казахстан в процесс общественного контроля;

- обеспечение качественной реализации проектов, выполняемых в рамках общенациональных приоритетов Республики Казахстан;

- обеспечение учета общественного мнения при принятии решений объектами общественного контроля;

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов общественного контроля.



Закон прописывает для обязательного рассмотрения петиции следующие пороговые значения голосов:



- районный уровень с населением в 50 тысяч человек - 2,5 тысячи голосов, для остальных - не менее 5 процентов от численности населения;

- районный уровень по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов, при численности населения более 50 тысяч должно быть 5 тысяч голосов, для остальных - не менее 10 процентов населения;

- областной уровень (по вопросам компетенции акиматов) - право голоса должен иметь 1 процент населения соответствующей административно-территориальной единицы;

- областной уровень (по вопросам, отнесенным к компетенции маслихатов) - не менее 2 процентов населения соответствующей административно-территориальной единицы;

- республиканский уровень (по вопросам, относящимся к компетенции правительства) - не менее 50 тысяч голосов.