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Трагедия в Караганде: названы имена опознанных шахтеров

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:27
Трагедия в Караганде: названы имена опознанных шахтеров
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Караганде похоронили 14 опознанных горняков, погибших на шахте имени Костенко. Информацию и перечень имен подтвердили в компании "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент Tengrinews.kz.

В списке указаны следующие шахтеры:

Адампаев Ербулат Муратович;
Шотаев Аманкельды Мейрамулы;
Мусабеков Асет Канатович;
Жанзаков Айзат Айханулы;
Алиякпаров Куандык Серикович;
Кадиров Ринат Мубаракзянович;
Крайнов Олег Викторович;
Богатырев Илья Константинович;
Абилов Айбек Нургалиевич;
Бобряшов Сергей Владимирович;
Шулевский Михаил Леонидович;
Петренко Владимир Ильич;
Крикунов Павел Александрович;
Магиев Жанболат Темиргалиевич.

Напомним, о взрыве на шахте имени Костенко стало известно в восемь утра 28 октября. По первоначальным данным, в лаве произошел взрыв газометана. Тогда же в "АрселорМиттал Темиртау" сообщили, что на месте без признаков жизни обнаружили тела семи рабочих. Всего на момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность успели вывезти 205.


Источник: Тengrinews.kz
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