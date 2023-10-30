Трагедия в Караганде: названы имена опознанных шахтеров

В Караганде похоронили 14 опознанных горняков, погибших на шахте имени Костенко. Информацию и перечень имен подтвердили в компании "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент Tengrinews.kz.



В списке указаны следующие шахтеры:



Адампаев Ербулат Муратович;

Шотаев Аманкельды Мейрамулы;

Мусабеков Асет Канатович;

Жанзаков Айзат Айханулы;

Алиякпаров Куандык Серикович;

Кадиров Ринат Мубаракзянович;

Крайнов Олег Викторович;

Богатырев Илья Константинович;

Абилов Айбек Нургалиевич;

Бобряшов Сергей Владимирович;

Шулевский Михаил Леонидович;

Петренко Владимир Ильич;

Крикунов Павел Александрович;

Магиев Жанболат Темиргалиевич.



Напомним, о взрыве на шахте имени Костенко стало известно в восемь утра 28 октября. По первоначальным данным, в лаве произошел взрыв газометана. Тогда же в "АрселорМиттал Темиртау" сообщили, что на месте без признаков жизни обнаружили тела семи рабочих. Всего на момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность успели вывезти 205.