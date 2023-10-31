Казахстан больше не будет использовать название "АрселорМиттал"

"В связи с выходом "Арселора" из состава акционеров казахстанского предприятия у нас не будет права использовать название "Арселор", - ответил министр на вопрос журналиста Tengrinews.kz.

"Если честно, пока мы не смотрели, но я думаю, самое важное - принять во внимание мнение сотрудников этого металлургического комбината и ориентироваться больше на их мнение", - добавил Шарлапаев.

Компания "АрселорМиттал Темиртау" изменит название. Это подтвердил на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Шарлапаева, после передачи компании государству ее название будет изменено.Вместе с тем чиновник не смог сказать, как назовут компанию.