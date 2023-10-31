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Казахстан больше не будет использовать название "АрселорМиттал"

Просмотров:415 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Казахстан больше не будет использовать название "АрселорМиттал"
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Компания "АрселорМиттал Темиртау" изменит название. Это подтвердил на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Шарлапаева, после передачи компании государству ее название будет изменено.

"В связи с выходом "Арселора" из состава акционеров казахстанского предприятия у нас не будет права использовать название "Арселор", - ответил министр на вопрос журналиста Tengrinews.kz.


Вместе с тем чиновник не смог сказать, как назовут компанию.

"Если честно, пока мы не смотрели, но я думаю, самое важное - принять во внимание мнение сотрудников этого металлургического комбината и ориентироваться больше на их мнение", - добавил Шарлапаев.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 12:34
Сколько нужно было жертв, если не ошибаюсь с 2005 года регулярные аварии на Арселоре были?, чтобы наконец, государство взяло на себя ответственность... грустно, там же жизни людей ни во что не ставили.
 
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  • Placida
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 11:28
А что изменится? Как шапку на голове не меняй содержимое останется прежним.
 
 

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