В Казахстане обсуждают возможный запрет сериала "Слово пацана"

"Как вы знаете, действительно сейчас очень много информации вокруг этого сериала. Несколько заявлений было и в самой Российской Федерации сделано. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов, также из Министерства информации. Вопрос изучается. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты. Но пока какого-то большого ажиотажа мы не видим", - заявил министр науки и высшего образования.



"Министерство просвещения и я лично против всякого рода насилия. Должна быть нулевая терпимость. Касаемо данного вопроса: идет определенное изучение. Как вам известно, насколько я осведомлен, даже страна-производитель рассматривает этот вопрос у себя. Никакое насилие в школе или же такие произведения не должны иметь место в нашей стране. Мой коллега правильно сказал: здесь нужно изучение экспертами, чтобы принять правильное решение", - сказал министр.



Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев ответили на вопрос, нужно ли запретить в Казахстане нашумевший российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Саясата Нурбека, соответствующий вопрос сейчас изучается.Похожим был и ответ его коллеги из Министерства просвещения Гани Бейсембаева.Вместе с тем министры признались, что сами сериал не смотрели.По сюжету сериала события разворачиваются в 80-е годы прошлого века в Казани. 14-летний Андрей из интеллигентной семьи становится частью подростковой банды "Универсам". Кроме самого сериала, соцсети раскачали и его саундтрек: главная песня, которую исполняет дуэт "Аигел", захватывает соцсети и чарты Shazam.