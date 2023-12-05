В Казахстане обсуждают возможный запрет сериала "Слово пацана"

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев ответили на вопрос, нужно ли запретить в Казахстане нашумевший российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Саясата Нурбека, соответствующий вопрос сейчас изучается.
"Как вы знаете, действительно сейчас очень много информации вокруг этого сериала. Несколько заявлений было и в самой Российской Федерации сделано. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов, также из Министерства информации. Вопрос изучается. При необходимости, возможно, будут какие-то решения приняты. Но пока какого-то большого ажиотажа мы не видим", - заявил министр науки и высшего образования.
Похожим был и ответ его коллеги из Министерства просвещения Гани Бейсембаева.
"Министерство просвещения и я лично против всякого рода насилия. Должна быть нулевая терпимость. Касаемо данного вопроса: идет определенное изучение. Как вам известно, насколько я осведомлен, даже страна-производитель рассматривает этот вопрос у себя. Никакое насилие в школе или же такие произведения не должны иметь место в нашей стране. Мой коллега правильно сказал: здесь нужно изучение экспертами, чтобы принять правильное решение", - сказал министр.
Вместе с тем министры признались, что сами сериал не смотрели.
По сюжету сериала события разворачиваются в 80-е годы прошлого века в Казани. 14-летний Андрей из интеллигентной семьи становится частью подростковой банды "Универсам". Кроме самого сериала, соцсети раскачали и его саундтрек: главная песня, которую исполняет дуэт "Аигел", захватывает соцсети и чарты Shazam.
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