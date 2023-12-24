Совместный «пилот» по выдаче паспортов и удостоверений готовятся запустить МВД и МЦРИАП РК

«Организовать в режиме пилотного проекта оказание государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан» работниками НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» с учетом требований параграфа 2 главы 3 постановления правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года №832 «Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности», - говорится в проекте совместного приказа МВД и МЦРИАП.

«Местом проведения пилотного проекта определить отделы по обслуживанию населения государственной корпорации в городах республиканского значения и столицы, административных центрах областей, а также в городе Жанаозен Мангистауской области и селе Кордай Кордайского района Жамбылской области», - уточняется в документе.

«Департаментам полиции организовать обучение работников государственной корпорации работе в прикладном программном обеспечении «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» и обеспечить их доступ к работе с присвоением логин-паролей для осуществления услуг по документированию населения», - сказано в проекте приказа.

Астана. 23 декабря. КазТАГ – Совместный пилотный проект по выдаче паспортов и удостоверений личности готовятся запустить министерство внутренних дел и министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает корреспондент агентства.К документу также приложен алгоритм реализации пилотного проекта.Сроком проведения пилотного проекта определить период c 3 января 2024 года до 1 января 2025 года.МЦРИАП совместно с МВД намерены организовать:- удаленный доступ работникам РГП «Информационно-производственный центр» министерства внутренних дел Республики Казахстан (РГП «ИПЦ») к рабочим местам (компьютерам) работников государственной корпорации из VPN-сети министерства внутренних дел, обеспечивающей транспортную среду передачи данных при работе в регистрационном пункте «Документирование и регистрация населения» для осуществления сопровождения прикладного программного обеспечения «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения»;- до завершения пилотного проекта внедрение автоматического механизма по идентификации личности с исключением ручного ввода данных операторами ЦОН.В документе представлен порядок взаимодействия услугополучателя и Государственной корпорации1. При обращении услугополучателя во фронт-офис за получением услуги, работник фронт-офиса выясняет причину документирования.2. Документирование осуществляется в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 мая 2016 года № 583 «Об утверждении Правил оформления, заполнения, учета, хранения, передачи, расходования, уничтожения формуляра для изготовления документов, удостоверяющих личность (кроме удостоверения беженца)», работником фронт-офиса посредством ППО РП ДРН по следующим кодам:«07» - непригодность документа к использованию (порча, ветхомть, технические дефекты, использование всех страниц паспорта, отстутсиве ИИН в документе, удостоверяющем личность и т.д.);«10» - смена адреса регистрации;«14» - переименование местностей в связи с действующим административно-территориальным делением;«16»- по желанию владельца, в связи с видоизменением документов (замена удостоверения личности и (или) паспорта старого образца на новые);«17» - получение паспорта впервые на основании имеющегося удостоверения личности;«18» - истечение срока действия истечение срока действия удостоверения личности (не более 10 календарных дней) и (или) паспорта.По другим видам документирования, в том числе требующим вынесение заключения и составление административного протокола, услуга оказывается сотрудниками миграционной службы.Документирование по коду «07» осуществляется с одновременным изъятием непригодного к использованию документа, удостоверяющего личность, с последующей передачей в миграционную службу.3. Услуга оказывается в порядке электронной очереди на основании документов, предусмотренных стандартом государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан», согласно приложению 1 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан», утвержденному приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 267 (далее - Стандарт).4. Оказание услуг во фронт-офисах осуществляется согласно следующему пошаговому бизнес-процессу:4.1. Работник фронт-офиса:1) проверяет у услугополучателя наличие документов, предусмотренных Стандартом;2) производит идентификацию личности на основании предъявляемого документа, удостоверяющего личность для сверки данных и установления тождественности лица с фотоизображением, имеющимся в базе данных.При выявлении неточностей в сведениях о нем в базе данных услугополучатель направляется к сотруднику миграционной службы для проведения дополнительной проверки по установлению личности;3) при успешном завершении идентификации личности, создает электронную заявку услуги,выбирает одну из причин, согласно перечня, указанного в пункте 8 настоящего Алгоритма, в соответствии с предоставляемой услугой (руководствуется Правиламиоказания государственных услугпо вопросам документирования и регистрации населения Республики Казахстан,утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстанот 30 марта 2020 года № 267), выбирает в ППО РП ДРН способ оплаты государственной пошлины за услугу (QR-код или касса банка);4) распечатывает талон регистрации заявки и вручает его услугополучателю;5) производит сбор графической информации (фотографии и подписи);6) производит ввод текстовой информации;7) распечатывает информационный лист и предоставляет услугополучателю для проверки правильности заполнения сведений (установочных данных, в том числе транскрипции фамилии и имени, адреса места регистрации и другие) и подтверждения личной подписью.Информационные листы на документированных лиц сопроводительным реестром передаются ежедневно в подразделение миграционной службы органов внутренних дел для осуществления контроля и проверки оформленных заявокс их сохранением до получения гражданином изготовленных документов.При обнаружении ошибок или расхождений вносит исправления и повторно распечатывает информационный лист, в котором услугополучатель расписывается вновь;8) по окончании заполнения электронной заявки сохраняет в базе данных ППО РП ДРН для осуществления проверки сотрудником миграционной службы;9) возвращенные на доработку и аннулированные электронные заявки из-за допущенных ошибок или несоответствий отрабатываются работниками фронт-офисов в срок не более одного рабочего дня со дня их поступления и после доработки повторно направляются на проверку к сотруднику миграционной службы.4.2. Сотрудник миграционной службы:1) проверяет обоснованность и правильность заполнения электронной заявки, после проверки заверяет своей ЭЦП и направляет в ЦУ РП ДРН для изготовления документов, удостоверяющих личность.Срок проверки электронных заявок по ускоренному изготовлению, в том числе вернувшиеся с доработки, составляет один рабочий день, в общем порядке - два рабочих дня со дня их заполнения;2) в случае обнаружения ошибок или расхождений возвращает электронную заявку на соответствующий этап (фотографирование либо ввод текстовой информации) работнику фронт-офиса для внесения исправлений.При указании неверной причины оформления и невозможности изменения причины оформления, аннулирует электронную заявку, о чем уведомляет ответственного работника Госкорпорации, путем возвращения информационного листа с соответствующей отметкой об аннулировании.5. В случаях выявления технических сбоев при оказании услуг более чем 10 минут, по причинам, связанным с работойканалов связи и ППО РП ДРН, работниками фронт-офиса совместно с сотрудниками миграционной службы, дислоцированными в Государственной корпорации, составляются акты о сбоях (простоях) с указанием причин с последующей его передачей в Комитет и Государственную корпорацию.6. Работники фронт-офисов и сотрудники миграционной службы ежедневно проводят сверку информационных листовс мониторингом ППО РП ДРН по своевременной отправке оформленных заявок на изготовление документов, удостоверяющих личность.7. Филиалы Государственной корпорации и территориальные подразделения миграционной службы еженедельно, не позднее 10.00 часов понедельника, направляют информацию в Государственную корпорацию и Комитет по выявленным проблемным вопросам при оказании услуг работниками фронт-офисов.