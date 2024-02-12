Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Февраля
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.1 KZT
  • €1 = 481.3 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Kaspi Жұма пройдет 23, 24 и 25 февраля

Просмотров:15 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Kaspi Жұма пройдет 23, 24 и 25 февраля
Фото: Kaspi.kz
23, 24 и 25 февраля пройдет десятый всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

Мы каждый раз получаем огромное количество благодарных отзывов о празднике выгодных покупок Kaspi Жұма. Наши любимые клиенты и партнеры постоянно просят нас проводить праздник чаще. В этом году мы проведем Kaspi Жұма три раза – зимой, летом и осенью. Зимняя Kaspi Жұма пройдет уже 23, 24 и 25 февраля. В празднике выгодных покупок примут участие лучшие казахстанские и международные бренды, и популярные магазины по всей стране. Желаем всем нашим любимым клиентам выгодных покупок, а партнерам – отличных продаж!


Ювелирные украшения, бижутерия, парфюмерия, косметика, одежда и обувь, бытовая техника, электроника, товары для дома и ремонта – все это и многое другое можно приобрести в самых популярных магазинах страны и в интернет-магазине на Kaspi.kz.

В празднике примут участие десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также ведущие казахстанские и мировые бренды, такие как Adidas, ADILI, Alina Group, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Intertop, Казахювелир, Kari, KIMEX, Комфорт, Мечта, Mon Amie, Leroy Merlin, Nike, Pandora, Qazaq Republic, RESPECT, Sabaq.online, Sman, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, 12 МЕСЯЦЕВ, и многие другие.

Kaspi Жұма – большое событие для отечественного бизнеса, и особенно для небольших компаний. За три дня всенародного праздника выгодных покупок казахстанские предприниматели увеличивают свои продажи в несколько раз. Благодаря этому бизнес продолжает развиваться, укреплять экономику страны и создавать новые рабочие места.

Источник: lada.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика