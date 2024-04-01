200 миллионов тенге с Kaspi.kz для помощи пострадавшим при паводках

|
Понедельник, 01 Апреля
+10...+11
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
От паводков пострадали сразу несколько регионов Казахстана, тысячи семей находятся в пунктах временного размещения. Kaspi.kz вместе с благотворительным фондом «Biz Birgemiz Qazaqstan» организовали сбор средств для помощи пострадавшим через мобильное приложение. Всего за несколько дней 55 тысяч казахстанцев уже собрали около 80 миллионов тенге. Kaspi.kz cо своей стороны увеличил сумму помощи до 200 миллионов тенге.
Председатель ОФ «Biz Birgemiz Qazaqstan» Перизат Қайрат:
Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz:
Деньги будут направлены Общественному фонду «Biz Birgemiz Qazaqstan» на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закуп генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов в Актюбинской и Костанайской областях. Сбор помощи продолжается. В разделе «Благотворительность» в мобильном приложении Kaspi.kz каждый желающий может перечислить средства фонду «Biz Birgemiz Qazaqstan» для помощи пострадавшим.
Kaspi.kz также поможет своим любимым клиентам и партнерам, и предоставит отсрочки по кредитам, кому это необходимо. Ранее МЧС сообщило, что более 12 тысяч человек эвакуированы в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Улытауской и Абайской областях. Многие жители этих регионов находятся в пунктах временного размещения, их дома подтоплены талыми водами.
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
Оставьте свой комментарий первым.