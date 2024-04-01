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200 миллионов тенге с Kaspi.kz для помощи пострадавшим при паводках

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 15:52

200 миллионов тенге с Kaspi.kz для помощи пострадавшим при паводках

200 миллионов тенге с Kaspi.kz для помощи пострадавшим при паводках

От паводков пострадали сразу несколько регионов Казахстана, тысячи семей находятся в пунктах временного размещения. Kaspi.kz вместе с благотворительным фондом «Biz Birgemiz Qazaqstan» организовали сбор средств для помощи пострадавшим через мобильное приложение. Всего за несколько дней 55 тысяч казахстанцев уже собрали около 80 миллионов тенге. Kaspi.kz cо своей стороны увеличил сумму помощи до 200 миллионов тенге.

 

 

 

  Председатель ОФ «Biz Birgemiz Qazaqstan» Перизат Қайрат:

Сейчас людям в затопленных районах очень нужна помощь. До многих поселков, где люди остались в своих домах, можно добраться только на вертолетах или в лодках. Спасатели продолжают эвакуировать людей, идут восстановительные работы. Увидев, что наш фонд работает прозрачно и предоставляет всю документацию по расходованию средств, Kaspi.kz принял решение о сотрудничестве с нами и быстро организовал сбор помощи в своем приложении. Всего за несколько дней казахстанцы собрали для пострадавших более 80 миллионов тенге. И для нас было большой неожиданностью, что Kaspi.kz решил от себя добавить к этой сумме еще 120 миллионов тенге. Огромная благодарность руководству Kaspi.kz за такую поддержку, теперь нас ждёт огромная работа с волонтерами. Спасибо всем, кто помогает пострадавшим и спасателям!

 

Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz:

Мы сочувствуем пострадавшим и надеемся, что последствия паводков скоро будут устранены и люди смогут вернуться в свои дома. Спасибо каждому нашему любимому клиенту, который внес свой вклад в сбор средств. Kaspi.kz – социально ответственная компания и мы всегда стремимся поддержать наших любимых клиентов в сложных ситуациях. Со своей стороны дополнительно выделяем для помощи пострадавшим 120 миллионов тенге, увеличив собранную сумму до 200 миллионов.

 

Деньги будут направлены Общественному фонду «Biz Birgemiz Qazaqstan» на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закуп генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов в Актюбинской и Костанайской областях. Сбор помощи продолжается. В разделе «Благотворительность» в мобильном приложении Kaspi.kz каждый желающий может перечислить средства фонду «Biz Birgemiz Qazaqstan» для помощи пострадавшим.

 

Kaspi.kz также поможет своим любимым клиентам и партнерам, и предоставит отсрочки по кредитам, кому это необходимо. Ранее МЧС сообщило, что более 12 тысяч человек эвакуированы в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Улытауской и Абайской областях. Многие жители этих регионов находятся в пунктах временного размещения, их дома подтоплены талыми водами.



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