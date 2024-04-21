МЧС держит на контроле вторую волну паводков из России

- На особом контроле остается вторая волна паводка с Российской Федерации на реке Жайык в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, проводится оповещение граждан и телерадиоперехват каждые четыре часа, - добавили в МЧС.

На севере и западе Казахстана продолжают бороться с паводками. МЧС контролирует вторую волну паводка с России в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Ведомство также предупреждает, что из-за подъема уровня воды на Жайыке, под угрозой затопления находятся более 11 населенных пунктов.Министр по ЧС Чингис Аринов вторые сутки находится в ЗКО и лично инспектирует состояние насыпных дамб. Он уже съездил в села Бурлин, Январцево, Рубежинское, Озерное, Володарское, Байқоныс, Жайық и другие. С начала паводкового периода в регионе возведено более 100 километров защитных земляных дамб.За последние сутки в ЗКО уложили еще более 80 тысяч мешкотар и почти 3 тыс. тонн инертных материалов, в Атырауской области – более 820 тыс. мешкотар и 2,7 тыс тонн инертных материалов. В обоих регионах продолжается работа по возвышению и укреплению дамб.Позже в акимате ЗКО сообщили, что на реке Жайык зафиксировали поднятие уровня воды до 852 сантиметров. Ситуация непростая, так как уровень воды превышает пределы критического показателя. Поэтому в четырех районах области и Уральске противопаводковые работы ведутся в усиленном режиме.В целом в подтопленных регионах вода отведена из 4,5 тыс. домов, откачано более 11,2 млн кубометров. Ведомство уточнило, что к этому часу домой во всех регионах вернулись более 20 тыс. человек. В эвакуации находятся почти 9 тыс. человек, из которых около 4 тыс. детей.Продолжается работа по откачке воды из подтопленных домов и территорий в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях.Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 36 тыс. человек, 5 тыс. спецмашин, около 1 тыс. водооткачивающих средств, 381 плавательных средств, 16 воздушных судов.В «Казгидромете» говорят, что 21 апреля большая часть республики будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Однако синоптики предупреждают, что днем на юго-западе и крайнем севере Казахстана ожидаются небольшие дожди. Также в горных районах юга, юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами. По всему Казахстану ожидается усиление ветра. На юго-западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется пыльная буря, на юге – шквал, на севере в ночные и утренние часы ожидаются туманы.В марте в Казахстане начались масштабные весенние паводки. В ряде регионов власти объявили режим ЧС. 16 марта в Казахстане зафиксировали рекордные уровни заполнения всех водохранилищ, даже в засушливых регионах. Не обошлось без жертв. В Атырауской области спасатели обнаружили тела двоих мужчин. По данным МЧС, они «без соответствующего разрешения» выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома, съехав с дороги в кювет, перевернулись.Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к казахстанцам назвал паводки «самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет». Он пообещал всем пострадавшим гражданам оказать финансовую и другую необходимую помощь.Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что крупные водохранилища, «словно горячие пирожки», переходили во владения олигархам, которые не хотят в них инвестировать. Он потребовал у прокуроров проверить эти объекты и их владельцев.Также Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин договорились активизировать совместную работу по ликвидации паводков. Девятого апреля в приграничном с Казахстаном Оренбурге включили сирены, а жителей призвали эвакуироваться из опасных районов.Казахстанские власти уже предупреждали граждан о приходе «большой воды» из России. Аким ЗКО Нариман Турегалиев обращался к жителям региона 6 апреля. Тогда он предупредил, что из водоемов Саратовской и Оренбургской областей России, близких к Западно-Казахстанской области, поступает большое количество воды.Источник: Курсив