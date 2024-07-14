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14.07.2024, 15:38

Бывшая жена брата экс-акима Шымкента получила защитное предписание

Новости Казахстана 0 0

Дана Атешова, которую выселили из дома вместе с тремя детьми, получила защитное предписание, которое подписал ее бывший муж Марат Айтенов, сообщает Zakon.kz.

Коллаж: golos-naroda.kz
Коллаж: golos-naroda.kz

Об этом женщина сообщила в своем Instagram 14 июля 2024 года. Она отметила, что предписание выдано также и в отношении общих детей с Айтеновым.

Мне и детям выдали защитное предписание. Это меня успокоило, - написала Атешова.

Она добавила, что, по ее мнению, во время выселения был нарушен процессуальный порядок, а также заявила, что планирует доказать вину всех причастных к инциденту.

В полиции Астаны 13 июля 2024 года заявили, что проводят расследования после инцидента с выселением Даны Атешовой и ее троих детей из дома. Женщина обвинила бывшего супруга, который является братом экс-акима Шымкента, в насилии и побоях. Видео выселения распространилось в соцсетях и вызвало большой резонанс среди казахстанцев.

Напомним, согласно статье 20 Закона «О профилактике бытового насилия РК», защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи. Нарушение защитного предписания влечет ответственность, установленную КоАП РК.

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