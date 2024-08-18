«Машина-убийца» – страшная статистика трагических ДТП с Toyota Alphard

Иллюстративное фото: polisia.kz

Автомобиль Toyota Alphard, в очередном ДТП с участием которого погибли сразу шесть человек, называют «машиной убийцей» – редакция предлагает сводку аварий с участием этого автомобиля за последние неполные пять лет – в подборку вошли лишь те инциденты, о которых рассказывал КазТАГ:

февраль 2020 года – два человека погибли и еще двое пострадали в результате ДТП с участием Toyota Alphard на трассе Самара-Шымкент;

август 2020 года – четыре человека погибли в результате ДТП с участием Toyota Alphard на трассе Актау-Жанаозен;

май 2021 года – машина скорой помощи с беременной столкнулась на перекрестке с автомобилем Toyota Alphard;

февраль 2022 года – один погиб и еще один госпитализирован после опрокидывания Toyota Alphard на трассе Уральск – Атырау;

апрель 2022 года – семь человек пострадали в результате ДТП с участием Toyota Alphard на трассе Самара-Шымкент;

июнь 2022 года – двое погибли и восемь госпитализированы в результате ДТП с участием Toyota Alphard на трассе в области Жетысу;

июль 2022 года – из-за небезопасного обгона погиб человек в ДТП с участием Toyota Alphard в Актюбинской области;

октябрь 2022 года – один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием Toyota Alphard и автобуса в Жамбылской области;

октябрь 2022 года – пенсионер погиб в ДТП с участием Toyota Alphard в Павлодарской области;

февраль 2023 года – два человека погибли в ДТП с участием Toyota Alphard на трассе в Западно-Казахстанской области;

февраль 2023 года – двое погибли и пятеро пострадали в ДТП с участием Toyota Alphard на трассе Самара – Шымкент;

май 2023 года – пять человек пострадали и одна погибла в ДТП с участием Toyota Alphard на трассе в Северо-Казахстанской области;

июнь 2023 года – отец с сыном скончались в ДТП с участием Toyota Alphard в Костанайской области;

июль 2023 года – два водителя погибли в результате ДТП с участием Toyota Alphard на трассе Костанай – Сарыколь;

июль 2023 года – смертельная авария с участием Toyota Alphard произошла на трассе Самара – Шымкент;

август 2023 года – 13 человек пострадали в ДТП с участием Toyota Alphard на трассе Караганда-Балхаш;

август 2023 года – Toyota Alphard совершил смертельное опрокидывание на трассе Шымкент – Самара;

август 2023 года – пассажир заживо сгорел в ДТП с участием Toyota Alphard на трассе в Костанайской области;

ноябрь 2023 года – сидевшего на проезжей части мужчину автомобиль Toyota Alphard сбил насмерть и скрылся с места ДТП в Таразе;

декабрь 2023 года – двое школьников погибли в ДТП при столкновении Toyota Alphard с грузовиком в Актюбинской области;

февраль 2023 года – сотрудник «ҚазАвтоЖола» погиб при выполнении обязанностей в Кызылординской области – виновник ДТП был за рулем Toyota Alphard;

июнь 2024 года – четверо погибли и один госпитализирован в ДТП с участием Toyota Alphard в Актобе;

17 августа 2024 года – сразу шестеро погибли в ДТП с Toyota Alphard – двое из погибших – полицейские.

Ранее 17 августа сразу шестеро погибли в очередном ДТП с Toyota Alphard в Казахстане – двое из них полицейские, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Один из погибших полицейских был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей.

Это далеко не первое страшное ДТП с участием Toyota Alphard на трассах Казахстана. Нередко это праворульные автомобили или авто, переделанные под левый руль кустарным способом. Часто водители таких авто занимаются частным извозом на междугородних направлениях, управляя транспортом на высоких скоростях. КазТАГ 17 августа обратился за комментариями касательно ситуации с Toyota Alphard в МВД, где сообщили, что вновь поставят вопрос касательно указанных авто перед ответственным ведомством – министерством транспорта.