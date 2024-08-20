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20.08.2024, 11:17

Новый Kaspi Red+ для любителей выгодных покупок в рассрочку

Новости Казахстана 0 230

В новом Kaspi Red+ теперь покупки в рассрочку на 4 месяца, лимит на покупки до 500 000 тенге и повышенные бонусы. Подключиться к сервису Kaspi Red + и начать выгодные покупки можно в мобильном приложении Kaspi.kz всего за минуту.

Новый Kaspi Red+ для любителей выгодных покупок в рассрочку
Новый Kaspi Red+ для любителей выгодных покупок в рассрочку

Специально для наших любимых клиентов мы запустили акцию 10% Бонусов на покупки с Kaspi Red+ в таких популярных магазинах, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Duty, Mango, Marwin, LC Waikiki, Mon Amie, Swarovski и многие другие. Акция продлится до 1 сентября.

Желаем всем нашим любимым клиентам выгодных покупок, а партнерам – отличных продаж.

Как подключить Kaspi Red+ в мобильном суперприложении Kaspi.kz можно узнать в сервисе Гид

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