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26.08.2024, 15:45

В Kaspi Red+ теперь Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho

Новости Казахстана 0 475

Теперь покупки в Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho можно делать с Kaspi Red+. В этих магазинах до 1 сентября акция 10% Бонусов за все покупки c Kaspi Red+.

В Kaspi Red+ теперь Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho
В Kaspi Red+ теперь Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho

Kaspi Red+ это покупки в рассрочку на 4 месяца, лимит на покупки до 500 000 тенге и повышенные бонусы. Успейте сделать выгодные покупки!

Бренды Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho входят в знаменитый испанский холдинг Inditex и популярны по всему миру.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и включает в себя ведущие в стране сервисе электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay, казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.

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