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20.09.2024, 12:18

Заявление Kaspi.kz о вводящем в заблуждение спекулятивном исследовании

Новости Казахстана 0 922

В Kaspi.kz прокомментировали исследовательский отчет, опубликованный Culper Research. 

Заявление Kaspi.kz о вводящем в заблуждение спекулятивном исследовании
Заявление Kaspi.kz о вводящем в заблуждение спекулятивном исследовании

Михаил Ломтадзе, глава и соосновательKaspi.kz:

Это типичная атака спекулянтов, предпринятая для того, чтобы позволить коротким продавцам получить быструю прибыль. Отчет фактически неточный, вводящий в заблуждение и намеренно созданный, чтобы запутать инвесторов. Мы являемся регулируемой публичной компанией, акции которой торговались на Лондонской фондовой бирже с 2020 года, а с недавних пор – на Nasdaq, и мы регулярно раскрываем информацию в соответствии с регулятивными требованиями. В рамках нашего недавнего IPO на Nasdaq мы прошли обширную юридическую проверку. Мы уверены в наших продуктах, отчетности, программах соответствия и средствах контроля. Как всегда, мы сосредоточены на нашей долгосрочной стратегии.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и которое включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами. 

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay, казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.

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