Океанолог развеял миф о скором исчезновении Каспийского моря

Уровень воды в Каспийском море всегда будет повышаться и понижаться, предпосылок для исчезновения водоема нет. Об этом РИА Новости заявил океанолог Владимир Шевченко, передает Tengrinews.kz .

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"История изменения уровня Каспия научно исследуется уже около 200 лет. И отмечено, что колебания уровня были действительно очень большие, иногда десятки метров. Проблемы до сих пор однозначно не решены. Здесь соотношение баланса испарения и поступления речного стока", - рассказал ученый.

Он отметил, что в Аральском море беда была другая. Реки Амударья и Сырдарья были разобраны на хлопковые поля, и в условиях аридного климата море начало исчезать.

"Каспий же питают такие реки, как Волга, идущая по очень большой Восточно-Европейской платформе, сток сильно не меняется, он стал зарегулированным", - сказал Шевченко.

Ученый подчеркнул, что колебания уровня воды в Каспийском море вызваны в основном естественными причинами, поэтому они "были и будут".

"Конечно, в поставке отдельных компонентов стока наблюдается некий беспорядок по сравнению с тем, что было до строительства каскада водохранилищ, но тем не менее такого кардинального изменения, которое привело бы к исчезновению, нет", - заявил Шевченко.

Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил РИА Новости, что колебания уровня воды в Каспийском море носят цикличный характер, по одному из прогнозов, он может снова начать повышаться к концу XXI века.

Каспийское море находилось в стадии маловодности с 30-х по 70-е годы прошлого века, после чего уровень начал подниматься. С 1998-2000 годов уровень вновь стал снижаться.