«Был не прав»: Черчесов прокомментировал свою неудачную шутку по поводу казахского языка

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал свою шутку над казахстанским журналистом на пресс-конференции, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «СЭ».

Фото: © Severin Aichbauer / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Каждый раз, когда говорю публично, знаю что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав, - сказал Черчесов.

Напомним, пресс-конференции после завершения матча 4-го тура Лиги наций УЕФА Казахстан — Словения (0:1) главный тренер хозяев поля Станислав Черчесов подшутил на журналистом в футболке «ПСЖ», задавшим вопрос на казахском языке, вопросом: «Ты по-французски сейчас говоришь?».

После скандала президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов сообщил, что Черчесов был оштрафован за неудачную шутку.Футболист Аршавин предложил принимать Черчесова как есть, после его шутки о казахском языке.