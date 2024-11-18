“Любим и скучаем“. Леонид Агутин посетил могилу Батырхана Шукенова в Алматы

Известный российский певец Леонид Агутин, оказавшись на гастролях в Алматы, посетил могилу своего друга экс-солиста "А-Студио" Батырхана Шукенова. Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram, передает Tengri Life.
Пользуясь случаем, пока мы в Алматы, заехали к другу на могилку. Давненько я не был. Какое же потрясающей красоты место в горах и как все вокруг ухоженно. Спасибо всем, кто помнит Батыра, гордится и заботится. Интересно, въехали на территорию огромного кладбища, где покоятся, наверное, тысяча человек. Куда дальше не знаем. Водитель спрашивает у первого же прохожего, где могила Батыра и он сразу показывает, не уточняя какого именно. Батыр, дорогой, неповторимый, любим и скучаем…, - написал артист.
Батырхан Шукенов скончался в Москве 29 апреля 2015 года на 53-м году жизни. Агутина и Шукенова связывали давние дружеские отношения.
Комментарии0 комментарий(ев)