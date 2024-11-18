“Любим и скучаем“. Леонид Агутин посетил могилу Батырхана Шукенова в Алматы

Пользуясь случаем, пока мы в Алматы, заехали к другу на могилку. Давненько я не был. Какое же потрясающей красоты место в горах и как все вокруг ухоженно. Спасибо всем, кто помнит Батыра, гордится и заботится. Интересно, въехали на территорию огромного кладбища, где покоятся, наверное, тысяча человек. Куда дальше не знаем. Водитель спрашивает у первого же прохожего, где могила Батыра и он сразу показывает, не уточняя какого именно. Батыр, дорогой, неповторимый, любим и скучаем…, - написал артист.