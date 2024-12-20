WhiteBET , одна из крупнейших криптовалютных бирж Европы, продолжает укреплять свое международное влияние, успешно получив лицензии VASP (Virtual Asset Service Provider) в Хорватии, Италии и Казахстане. Этот шаг знаменует собой важный этап в стратегии компании по расширению присутствия на ключевых мировых рынках, предоставляя доступ к своим инновационным продуктам и услугам для более широкого круга пользователей.

WhiteBIT расширяет глобальное присутствие: лицензии VASP в Хорватии, Италии и Казахстане открывают новые возможности

Ставя во главу угла соответствие местным нормативным требованиям, WhiteBIT планирует предложить решения, которые отвечают потребностям как бизнес-клиентов (B2B), так и конечных пользователей (B2C). Для бизнеса компания сфокусируется на институциональной торговле, внебиржевых транзакциях, интеграции с биржами через API и внедрении решений CaaS (Crypto-as-a-Service). Конечным пользователям будет обеспечен беспрепятственный доступ к спотовой торговле, что сделает управление цифровыми активами более простым и удобным.

Значение новых рынков

Хорватия и Италия входят в регион Центральной, Северной и Западной Европы, который, по данным отчета Chainalysis The 2024 Geography of Crypto Report, занимает второе место в мире по объему криптовалютной экономики с долей рынка в 21,7%. С июля 2023 по июнь 2024 года здесь было совершено сетевых транзакций на сумму около 1 триллиона долларов. Казахстан, в свою очередь, входит в регион Центральной и Южной Азии и Океании, которые занимают третье место в мире, с долей рынка в 16,6%.

Эти регионы становятся ключевыми для WhiteBIT благодаря динамичному росту криптовалютной индустрии и интересу к технологии блокчейн. Принятие Европейским союзом нормативной базы MiCA (Markets in Crypto-Assets) дает компаниям, таким как WhiteBIT, юридическую ясность и стимулирует инновации в криптовалютной экосистеме.

Комментарий руководства

Владимир Носов, основатель и CEO WhiteBIT, отметил важность этого достижения для компании:

Получение лицензий VASP в Хорватии, Италии и Казахстане знаменует собой значительное достижение в нашей миссии по обеспечению доступности цифровых активов для всех и интеграции инноваций в финансовую систему. Наша цель — способствовать глобальному внедрению криптовалют путем создания надежной, прозрачной и инновационной экосистемы для пользователей. Эти лицензии позволяют нам предоставлять высококачественные продукты и услуги в этих регионах, укрепляя партнерские отношения с регулирующими органами и поддерживая соответствие местным требованиям.

Устойчивый рост и глобальные амбиции

Сегодня WhiteBIT имеет 7 офисов по всему миру и обслуживает более 5,5 миллионов пользователей. Холдинг WhiteBIT Group, частью которого является криптобиржа, поддерживает глобальную базу клиентов, насчитывающую свыше 30 миллионов человек. Уникальный подход компании к соблюдению законодательства в новых юрисдикциях позволяет ей оставаться в числе лидеров отрасли.

В 2024 году WhiteBIT также подала заявку на получение лицензии в Турции, что подчеркивает ее готовность к работе в быстро меняющихся нормативных условиях.

Компания продолжает расширять свое глобальное присутствие, уделяя особое внимание развивающимся рынкам, особенно в Азии. Стремление предоставлять локализованные услуги и внедрять инновационные технологии делает WhiteBIT важным игроком в криптовалютной индустрии, удовлетворяя растущий спрос на цифровые активы по всему миру.

О компании

WhiteBIT — крупнейшая централизованная криптовалютная биржа в Европе, основанная в Украине в 2018 году. Платформа предлагает более 600 торговых пар, 300 активов и поддерживает 9 фиатных валют. Криптобиржа входит в состав холдинга WhiteBIT Group, который обслуживает более 30 миллионов клиентов по всему миру. . Среди партнеров WhiteBIT — Visa, FACEIT, футбольный клуб “Барселона”, “Трабзонспор”, национальная сборная Украины по футболу и lifecell. Компания активно работает над популяризацией технологии блокчейн и криптовалют не только в Украине, но и на международной арене.