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22.01.2025, 09:01

Бензин из Казахстана в Узбекистан качали по нелегальному трубопроводу

Новости Казахстана 0 764

На казахстанско-узбекской границе обнаружили подземный трубопровод, по которому прокачивали бензин марки АИ-92, передает собственный корреспондент Kazinform.

Фото: ИА UzA
Фото: ИА UzA

По данным информационного агентства UzA, два узбекистанца 28 и 39 лет вступили в сговор с гражданином РК и вместе занимались незаконной транспортировкой бензина АИ-92 с территории Казахстана в Узбекистан и последующей продажей.

Для того, чтобы осуществлять свою деятельность, правонарушители проложили шланг внутри подземного трубопровода длиной около 300 метров, соединяющего территорию Сарыагашского района Туркестанской области с Кибрайским районом Ташкентской области.

В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, в 2024 году узбекистанцы расхитили газа и электричества на $108 млн.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Была бы работа и достойная зарплата в нашей стране, никто бы такую смекалку не проявлял. Поймали этих, появятся другие.
22.01.2025, 04:54
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