Бензин из Казахстана в Узбекистан качали по нелегальному трубопроводу

На казахстанско-узбекской границе обнаружили подземный трубопровод, по которому прокачивали бензин марки АИ-92, передает собственный корреспондент Kazinform.

Фото: ИА UzA

По данным информационного агентства UzA, два узбекистанца 28 и 39 лет вступили в сговор с гражданином РК и вместе занимались незаконной транспортировкой бензина АИ-92 с территории Казахстана в Узбекистан и последующей продажей.

Для того, чтобы осуществлять свою деятельность, правонарушители проложили шланг внутри подземного трубопровода длиной около 300 метров, соединяющего территорию Сарыагашского района Туркестанской области с Кибрайским районом Ташкентской области.

В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, в 2024 году узбекистанцы расхитили газа и электричества на $108 млн.