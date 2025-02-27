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27.02.2025, 12:05

Накопительный Kaspi Депозит с высокой ставкой 17%

Новости Казахстана 0 682

Kaspi.kz запустил новый Накопительный Kaspi Депозит с высокой ставкой вознаграждения — 17%! С ним еще проще и удобнее откладывать деньги на образование детей, покупку авто, первоначальный взнос по ипотеке и т.д.

Накопительный Kaspi Депозит с высокой ставкой 17%
Накопительный Kaspi Депозит с высокой ставкой 17%

Открыть Накопительный Kaspi Депозит можно онлайн прямо в мобильном приложении Kaspi.kz. Минимальная сумма— 500 000 тенге, минимальный срок — 6 месяцев. Пополнение в любое время. Частичное снятие средств не предусмотрено.

Пополнять депозит можно без ограничений в любое время без комиссий через Kaspi Терминал, Kaspi Банкомат, в отделениях Kaspi.kz по всей стране, а также переводом в приложении Kaspi.kz с Kaspi Gold или с другого своего депозита.

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