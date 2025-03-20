Это крупнейший в истории Казахстана выпуск облигаций инвестиционного рейтинга от негосударственной компании

Kaspi.kz успешно разместил еврооблигации на $650 млн

18 марта Kaspi.kz успешно выпустил свои первые еврооблигации на сумму $650 млн со сроком погашения 5 лет. Инвесторами выступили крупнейшие фонды из США, Европы и Азии.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

На прошлой неделе мы рассказывали ведущим международным инвесторам по всему миру о Kaspi.kz и убеждали в инвестиционной привлекательности Казахстана. В результате смогли успешно разместить наши облигации, что является очередным фактом доверия со стороны инвесторов. Дальнейшее улучшение инвестиционного климата в стране создаст еще больше возможностей для казахстанских компаний на международных рынках капитала.

Облигации Kaspi.kz размещены по ставке 6,25% и подлежат погашению в 2030 году. Привлеченные средства будут использованы на общие корпоративные цели и развитие.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев, оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.