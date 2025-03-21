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21.03.2025, 13:10

Kaspi запустил переводы в Узбекистан

Новости Казахстана 0 555

Раньше казахстанцы могли сделать перевод в Узбекистан только на карты VISA или Masterсard.

Теперь в суперприложении Kaspi.kz можно делать переводы также на карты узбекских национальных платежных систем Uzcard и Humo.

Kaspi запустил переводы в Узбекистан
Kaspi запустил переводы в Узбекистан

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:

Между жителями Казахстана и Узбекистана давно сложились дружеские, родственные, деловые и культурные связи. Люди ездят друг к другу в гости и по работе, а значит постоянно возникает необходимость делать платежи и переводы. Для наших любимых клиентов мы запустили новый сервис – переводы на карты узбекских национальных платежных систем Uzcard и Humo. Это наиболее распространенные платежные карты в Узбекистане. Мы рады сделать свой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между нашими странами!

Переводы стали более удобными. Нужно ввести только номер карты, а имя получателя отобразится автоматически.

Более подробно о переводах на карты Uzcard и Humo читайте в сервисе Kaspi Гид.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев, оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которых продают свои товары по всей стране.

Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.

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