Temu объявил о прекращении поставок в США напрямую из Китая. Теперь американцы смогут заказать на маркетплейсе лишь то, что уже находится на складах на территории страны. Таким образом Temu надеется обойти дополнительные налоги, которые администрация Трампа ввела на китайский импорт, сообщает fortune.com .

Temu прекращает поставки из Китая в США

2 мая этого года Белый дом официально объявил об отмене существовавшего ранее правила de minimis. Оно гласило, что мелкие посылки дешевле $800, не облагаются налогом при ввозе в США. Это позволяло крупным китайским маркетплейсам, таким как Temu, Shein и AliExpress, импортировать в Штаты огромное количество товара, зачастую, не самого лучшего качества. По официальным данным, в день США принимали до 4 миллионов дешевых посылок из Китая.

Сейчас этот поток если не прекратится, то должен значительно ослабеть. Теперь все посылки из КНР облагаются либо налогом в 120% от цены товара, либо фиксированным налогом в $100 на одну посылку. С 1 июня размер последнего планируют увеличить вдвое.

Президент Дональд Трамп назвал две основные причины отмены правила de minimis. Первая - защита малого и среднего бизнеса от недобросовестной конкуренции. По его словам, китайские маркетплейсы с дешевыми товарами низкого качества и агрессивной рекламой - “афера, направленная против малого бизнеса”.

Вторая причина - борьба с наркотрафиком. На официальном сайте Белого Дома говорится о том, что под видом легальных мелких посылок из Китая в страну поступают запрещенные вещества. В частности, фентанил и другие синтетические опиоиды.

Ранее администрация Трампа уже подняла налоги на китайский импорт до 145%. В первую очередь это отразилось на крупных маркетплейсах. Так, гигант быстрой моды Shein поднял цены на некоторые товары на 300%, а общие суммы налоговых сборов с импорта товаров Temu превысили цены самих товаров. Также оба маркетплейса значительно снизили расход на рекламу на территории США.

Таким образом США защищают свой внутренний рынок и свой МСБ от внешней экспансии. В то же время в Казахстане китайские маркетплейсы набирают обороты, пользуясь более выгодными условиям работы на казахстанском рынке, чем у местных предпринимателей.



