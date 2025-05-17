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17.05.2025, 09:34

Мошенники в Казахстане начали использовать казахский язык с помощью ИИ

Новости Казахстана 0 1 187

В Казахстане зафиксированы случаи, когда телефонные мошенники используют казахский язык, применяя технологии искусственного интеллекта. Злоумышленники имитируют голоса и сообщения от имени банков, правоохранительных органов или близких людей. Полиция призывает граждан быть бдительными и не передавать личные данные посторонним, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Мошенники осваивают казахский язык

Полиция Казахстана сообщает о новой схеме телефонного мошенничества: злоумышленники начали использовать казахский язык, применяя технологии искусственного интеллекта.
С помощью ИИ они создают голосовые сообщения и тексты, имитирующие речь реальных людей, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или родственниками.
Также мошенники используют технологии Deepfake для создания поддельных изображений известных лиц или близких людей, чтобы повысить доверие жертвы.

Рекомендации полиции

  • Не передавать личные данные, такие как ИИН, номера банковских счетов, пароли и коды подтверждения.

  • Обращать внимание на нелогичные фразы и отсутствие эмоций в голосе собеседника.

  • Не доверять незнакомым абонентам, даже если они говорят на казахском языке и представляются знакомыми или официальными лицами.

  • Проверять информацию через официальные каналы и не принимать решения под давлением.

С развитием технологий мошенники совершенствуют свои методы, делая их всё более убедительными. Использование казахского языка и технологий ИИ — очередной шаг в этом направлении. Гражданам рекомендуется сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности при общении с незнакомыми абонентами.

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