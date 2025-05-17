Мошенники в Казахстане начали использовать казахский язык с помощью ИИ

В Казахстане зафиксированы случаи, когда телефонные мошенники используют казахский язык, применяя технологии искусственного интеллекта. Злоумышленники имитируют голоса и сообщения от имени банков, правоохранительных органов или близких людей. Полиция призывает граждан быть бдительными и не передавать личные данные посторонним, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.