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26.05.2025, 16:02

Kaspi.kz расскажет о выдающихся казахстанцах в новом проекте «Сделано в Казахстане!»

Новости Казахстана 0 552

Казахстанская технологическая компания Kaspi.kz начинает новый видеопроект – «Сделано в Казахстане!» - о выдающихся казахстанцах, которыми гордятся соотечественники и восхищаются люди во всем мире. Первый герой - чемпион смешанных боевых искусств Шавкат Рахмонов.

Kaspi.kz расскажет о выдающихся казахстанцах в новом проекте «Сделано в Казахстане!»
Kaspi.kz расскажет о выдающихся казахстанцах в новом проекте «Сделано в Казахстане!»

Шавкат всего в жизни добился своим трудом. В 16 лет устроился работать грузчиком, чтобы помочь своей семье. Тогда они – мама и четверо детей – жили в маленькой однокомнатной квартире в Караганде. Юноша мечтал стать спортсменом и после тяжелой рабочей смены каждый вечер шел на тренировку. Сегодня Шавкат – самый успешный казахстанский боец смешанных единоборств и легенда UFC.

Шавкат Рахмонов: чемпион смешанных боевых искусств:  

Для меня большая честь - поднимать флаг Казахстана! Мне дают силу моя семья, мой народ, поддержка соотечественников. И, конечно, каждая спортивная победа - это результат большого труда. Так же, как лидерство Kaspi - результат большого труда. Kaspi стремится к целям, создаёт удобные сервисы для людей. Я же поднимаю дух народа, радую казахстанцев своими победами. Наши цели во многом схожи!.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

Казахстан – страна богатая талантами и с уникальной историей. Выдающиеся спортсмены, музыканты, компании создают славу Казахстана по всему миру. Каждый прикладывает много усилий для достижения результата, самоотверженно работает, справляется с вызовами и идет вперед. Это очень сильные люди, но каждому нужна поддержка, любовь, мотивация для дальнейших успехов. Поэтому мы решили больше рассказывать о таких героях. Один из них – Шавкат Рахмонов. Наш уникальный спортсмен, которым мы все гордимся и желаем ему дальнейших побед!

Шавкат Рахмонов –  выдающийся спортсмен, известный во всем мире. В Казахстане немало героев, которыми может по праву гордиться страна. Kaspi.kz продолжит рассказывать о них в следующих сериях своего проекта.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.

 

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