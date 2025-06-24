Самоубийство в погонах: 22-летний полицейский найден мёртвым во дворе дома в ЗКО

Трагический инцидент произошёл 21 июня в селе Достык (ранее РТС), недалеко от Уральска. По предварительным данным, 22-летний мужчина, проходивший службу в органах внутренних дел, покончил с собой, повесившись во дворе своего дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал "Мой Город".
Молодой сотрудник полиции был найден повешенным во дворе собственного дома.
Информацию о случившемся подтвердили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области. По факту смерти зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Похороны молодого человека состоялись 23 июня. Причины, побудившие его к роковому шагу, пока не установлены.
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