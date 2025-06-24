Самоубийство в погонах: 22-летний полицейский найден мёртвым во дворе дома в ЗКО

Трагический инцидент произошёл 21 июня в селе Достык (ранее РТС), недалеко от Уральска. По предварительным данным, 22-летний мужчина, проходивший службу в органах внутренних дел, покончил с собой, повесившись во дворе своего дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал "Мой Город".

Фото из архива "МГ"

Молодой сотрудник полиции был найден повешенным во дворе собственного дома.

Возбуждено уголовное дело

Информацию о случившемся подтвердили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области. По факту смерти зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Прощание с погибшим

Похороны молодого человека состоялись 23 июня. Причины, побудившие его к роковому шагу, пока не установлены.