«Она ест всё»: жители ВКО бьют тревогу из-за нашествия опасных гусениц

В Восточно-Казахстанской области отмечается массовая атака гусениц, которые уничтожают сады, поля и лесные насаждения. Селяне уже потеряли урожай фруктов и ягод, а некоторые даже столкнулись с аллергическими реакциями. Власти начали отбор биоматериала для экспертизы, прежде чем приступить к мерам борьбы, сообщает Lada.kz. со сылкой на almaty.tv.

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В ряде населённых пунктов Уланского района — сёлах Белогорский, Огнёвка и Асубулак — местные жители зафиксировали массовое нашествие гусениц. Насекомые, по словам людей, уничтожают не только лиственные деревья, но даже хвойные растения, сорняки и огородные культуры.

Сельчане отмечают, что это не просто вредители: гусеницы «кусаются», вызывая зуд и покраснение кожи. Некоторые люди уже столкнулись с аллергическими реакциями после контакта с насекомыми.

«Яблоня только распустилась — за неделю от неё ничего не осталось!» — жалуется одна из местных жительниц.

«Она ест всё — от лиственных до хвойных. Даже на лопухи садится. А муха, которая должна контролировать популяцию, не расплодилась», — рассказывает бывший лесничий Иван Шаров, проработавший в отрасли 40 лет.

Ситуация осложняется тем, что селяне пока вынуждены бороться с гусеницами самостоятельно: они собирают насекомых вручную, по ведру в день, но этого недостаточно, чтобы остановить быстро растущую популяцию. При этом вредители продолжают захватывать новые территории.

После многочисленных жалоб местных жителей специалисты фитосанитарии прибыли для отбора образцов гусениц. Пока результаты анализа не готовы, опрыскивание или иные методы борьбы с нашествием не проводятся.

Тем временем леса и сады в округе теряют листву, а жители опасаются, что вскоре могут лишиться всех зелёных насаждений, а вместе с ними и урожая ягод и фруктов.