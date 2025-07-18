Самые выгодные способы отправить деньги за границу: что нужно знать казахстанцам

Международные переводы становятся всё более востребованными среди казахстанцев — будь то помощь близким, оплата учёбы или расчёты с иностранными партнёрами. Однако за внешней простотой процедуры могут скрываться высокие комиссии, невыгодный курс валюты и даже риск потери средств. Какие способы доступны сегодня и какой из них выбрать в зависимости от ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
По данным Национального банка РК, в апреле 2025 года жители страны отправили за границу 60,1 млрд тенге — на 20% больше по сумме и на 4% больше по количеству транзакций, чем месяцем ранее. Всего совершено 151 тысяча международных переводов.
Наиболее востребованные сервисы:
Western Union
MoneyGram
UPT
«Золотая корона»
Каждая из этих систем имеет свои особенности, преимущества и ограничения.
Международная система SWIFT остаётся стандартом для надёжных переводов между банками. Особенно удобна она при отправке крупных сумм — например, за обучение за рубежом, покупку недвижимости или расчёты в рамках бизнеса.
Преимущества:
Высокая степень безопасности.
Обширная география обслуживания.
Быстрая доставка при использовании SWIFT GO.
Недостатки:
Комиссии зависят от конкретного банка и могут быть значительными.
Возможны потери при конвертации валюты — курс при получении может оказаться менее выгодным, чем заявлено изначально.
Для тех, кому важна скорость и простота, подойдут системы моментальных денежных переводов (СМДП). Такие сервисы позволяют отправить деньги без банковского счёта, а получить — наличными, на карту или в электронный кошелёк.
Плюсы:
Простота использования.
Надёжность и узнаваемость бренда.
Широкая сеть точек обслуживания.
Минусы:
Менее выгодный курс внутренней конвертации.
Ограничения по суммам перевода.
В некоторых странах — только наличный способ получения средств.
Если вы работаете фрилансером, сотрудничаете с зарубежными заказчиками или регулярно переводите небольшие суммы, хорошим решением станут электронные платёжные сервисы — Wise, PayPal, WebMoney, Revolut и другие.
Преимущества:
Минимальные комиссии при переводах между кошельками.
Удобный интерфейс и встроенные обменники валют.
Повышенная защита аккаунта.
Недостатки:
Комиссии при выводе средств на карту могут достигать 2% и выше.
Интерфейс может быть сложен для новых пользователей.
Не всегда оперативная поддержка пользователей.
Выбор оптимального способа зависит от цели перевода:
Нужна скорость — выбирайте Western Union или «Золотую корону».
Хотите сэкономить на комиссиях — подойдут электронные кошельки.
Осуществляете крупные переводы или платите за официальные услуги — лучше использовать SWIFT через банк.
Перед отправкой денег обязательно:
Сравните комиссии и курсы валют.
Уточните условия получения в стране назначения.
Убедитесь, что сервис работает легально и имеет положительную репутацию.
Используйте двухфакторную аутентификацию и не сообщайте посторонним данные для доступа к аккаунтам.
Чем известнее и прозрачнее платёжная система — тем меньше риск столкнуться с мошенниками и потерей средств.
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