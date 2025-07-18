Самые выгодные способы отправить деньги за границу: что нужно знать казахстанцам

Международные переводы становятся всё более востребованными среди казахстанцев — будь то помощь близким, оплата учёбы или расчёты с иностранными партнёрами. Однако за внешней простотой процедуры могут скрываться высокие комиссии, невыгодный курс валюты и даже риск потери средств. Какие способы доступны сегодня и какой из них выбрать в зависимости от ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Переводы растут: сколько и куда отправляют казахстанцы

По данным Национального банка РК, в апреле 2025 года жители страны отправили за границу 60,1 млрд тенге — на 20% больше по сумме и на 4% больше по количеству транзакций, чем месяцем ранее. Всего совершено 151 тысяча международных переводов.

Наиболее востребованные сервисы:

Western Union

MoneyGram

UPT

«Золотая корона»

Каждая из этих систем имеет свои особенности, преимущества и ограничения.

SWIFT: для крупных и официальных переводов

Международная система SWIFT остаётся стандартом для надёжных переводов между банками. Особенно удобна она при отправке крупных сумм — например, за обучение за рубежом, покупку недвижимости или расчёты в рамках бизнеса.

Преимущества:

Высокая степень безопасности.

Обширная география обслуживания.

Быстрая доставка при использовании SWIFT GO.

Недостатки:

Комиссии зависят от конкретного банка и могут быть значительными.

Возможны потери при конвертации валюты — курс при получении может оказаться менее выгодным, чем заявлено изначально.

Western Union, «Золотая корона» и другие СМДП: быстро, понятно, доступно

Для тех, кому важна скорость и простота, подойдут системы моментальных денежных переводов (СМДП). Такие сервисы позволяют отправить деньги без банковского счёта, а получить — наличными, на карту или в электронный кошелёк.

Плюсы:

Простота использования.

Надёжность и узнаваемость бренда.

Широкая сеть точек обслуживания.

Минусы:

Менее выгодный курс внутренней конвертации.

Ограничения по суммам перевода.

В некоторых странах — только наличный способ получения средств.

Электронные кошельки: выбор для активных и технологичных

Если вы работаете фрилансером, сотрудничаете с зарубежными заказчиками или регулярно переводите небольшие суммы, хорошим решением станут электронные платёжные сервисы — Wise, PayPal, WebMoney, Revolut и другие.

Преимущества:

Минимальные комиссии при переводах между кошельками.

Удобный интерфейс и встроенные обменники валют.

Повышенная защита аккаунта.

Недостатки:

Комиссии при выводе средств на карту могут достигать 2% и выше.

Интерфейс может быть сложен для новых пользователей.

Не всегда оперативная поддержка пользователей.

Что выбрать: краткое руководство

Выбор оптимального способа зависит от цели перевода:

Нужна скорость — выбирайте Western Union или «Золотую корону» .

Хотите сэкономить на комиссиях — подойдут электронные кошельки .

Осуществляете крупные переводы или платите за официальные услуги — лучше использовать SWIFT через банк.

Советы по безопасности и экономии

Перед отправкой денег обязательно:

Сравните комиссии и курсы валют.

Уточните условия получения в стране назначения.

Убедитесь, что сервис работает легально и имеет положительную репутацию.

Используйте двухфакторную аутентификацию и не сообщайте посторонним данные для доступа к аккаунтам.

Чем известнее и прозрачнее платёжная система — тем меньше риск столкнуться с мошенниками и потерей средств.