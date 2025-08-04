Ушел из жизни Талгат Мусабаев — легендарный казахстанский космонавт

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4 августа 2025 года стало днем утраты для всей страны — на 74-м году жизни скончался Талгат Амангельдиевич Мусабаев, Герой Казахстана, прославленный летчик-космонавт, трижды побывавший в космосе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: senate.parlam.kz

Соболезнования от Президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования семье и близким Мусабаева, направив телеграмму с теплыми словами в адрес ушедшего героя. В своем обращении глава государства отметил выдающийся вклад Талгата Амангельдиевича в развитие отечественной космонавтики и подчеркнул его значение для всей нации.

«Талгат Амангельдиевич — герой, трижды покоривший космос и выходивший в открытое космическое пространство. Он своими подвигами прославлял Казахстан на мировой арене», — говорится в телеграмме президента.

Символ казахстанской науки и патриотизма

За годы своей профессиональной карьеры Талгат Мусабаев стал настоящим символом научно-технического прогресса страны. Он посвятил свою жизнь космосу, продвигая развитие аэрокосмической отрасли как на практике, так и на законодательном уровне.

Работая в должности депутата Сената, а также активно участвуя в общественной жизни, он продвигал инициативы, направленные на укрепление научного потенциала страны и воспитание патриотизма в молодом поколении.

Светлая память навсегда

Имя Талгата Мусабаева навсегда останется в истории Казахстана и в сердцах его граждан. Его уважали за высокий профессионализм, принципиальность и активную гражданскую позицию.