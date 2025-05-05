Звезды в баскетболе: как прошел фестиваль в Актау. Видео

В Актау завершился баскетбольный фестиваль «Kia Basketball Fest». В течение двух дней под открытым небом, на набережной в 7а микрорайоне, спортсмены и звезды казахстанской эстрады соревновались в умении владеть мячом. Корреспонденты Lada.kz подготовили видео- и фоторепортажи об этом знаковом событии, которое может стать новой традицией.

фото Ольги Ярославской

Тысячи жителей и гостей Мангистау стали свидетелями масштабного действа. Первый баскетбольный фестиваль «Kia Basketball Fest» под открытым небом был организован за счёт спонсоров и по их инициативе. Специально для мероприятия в 7а микрорайоне была благоустроена баскетбольная площадка. Теперь на ней установлено покрытие, соответствующее международным олимпийским стандартам.

Помимо спортивных команд, в баскетболе соревновались и звёзды казахстанской эстрады. Среди них: V$XV Prince (Асха Принц), Аскар Ильясов, Raim, Malcolm Kush, Александр Меркуль, Бахтияр Намазбаев, Kali, Шынгыс Ермек, Александр Детковский, Руслан Лигай, Мурат Данияр и другие.

Для жителей были организованы разного вида активности, а завершился фестиваль масштабным гала-концертом.

Напомним, 3 и 4 мая в 7а микрорайоне проходит крупный баскетбольный фестиваль «Kia Basketball Fest». На паркете под открытым небом 48 команд выясняли, кто из них лучший. Для жителей и гостей Актау были предусмотрены разнообразные мероприятия. На сцене рядом с баскетбольной площадкой проходил концерт с участием именитых диджеев. Ведущими фестиваля стали Евгений Чебатков и Нурсултан Силаган.

Популярный стендап-комик дал эксклюзивное интервью корреспондентам Lada.kz, в котором рассказал о своих планах на ближайшие дни, перспективах Мангистауской области в спорте и родном городе Усть-Каменогорске.