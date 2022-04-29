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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 14:01

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АО «КазТрансОйл»: Подключение магистрального трубопровода «Узень-Атырау-Самара» состоялось в намеченные сроки

АО «КазТрансОйл»
Национальный оператор по магистральному трубопроводу АО «КазТрансОйл» сообщил о своевременном завершении работ на участке магистрального трубопровода «Узень-Атырау-Самара». Это второй по объёму экспорта казахстанской нефти на мировые рынки нефтепровод. Он был введён в эксплуатацию 40 лет назад для транспортировки нефти с месторождений Мангистауской области.

Плановые ремонтные и строительные работы на магистральных трубопроводах проводятся в рамках инвестиционной программы АО «КазТрансОйл». По магистральному трубопроводу «Узень-Атырау-Самара» они проводились в 2 этапа: в прошлом году в рамках первого этапа было подключено 22 км трубопровода, в этом году в рамках второго этапа было подключено 14 км трубопровода, общая протяжённость вновь построенных и подключённых участков по этому трубопроводу за 2 года составляет 70 км.

АО «КазТрансОйл»: Подключение магистрального трубопровода «Узень-Атырау-Самара» состоялось в намеченные сроки


- Работы проводятся в период плановой остановки магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара», кроме этого мы сегодня проводим работы на ГНПС «Узень» по подключению магистральной насосной станции, - рассказал заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» Сабит Арынов.


АО «КазТрансОйл»: Подключение магистрального трубопровода «Узень-Атырау-Самара» состоялось в намеченные сроки


Нефтепроводчики компании произвели все технические мероприятия по подключению участка к магистральному нефтепроводу «Узень-Атырау-Самара» в рекордные 72 часа. Для их комфортного пребывания в полевых условиях на участке был возведён городок из жилых вагонов. Работы велись посменно, днём и ночью. Всего было задействовано 160 сотрудников компании из Мангистауского, Кульсаринского, Павлодарского и Карагандинского нефтепроводных управлений и 49 единиц техники.

АО «КазТрансОйл»: Подключение магистрального трубопровода «Узень-Атырау-Самара» состоялось в намеченные сроки


АО «КазТрансОйл»: Подключение магистрального трубопровода «Узень-Атырау-Самара» состоялось в намеченные сроки


Как отметил начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» Аскар Джулдасов, для обеспечения безопасности и охраны труда на местность были вызваны представители медицинской и профессиональной военизированной спасательно-аварийной службы. На участке круглосуточно работал оперативный штаб по управлению за работами. Для обеспечения безопасности и контроля за производственным процессом было установлено онлайн-видеонаблюдение.

АО «КазТрансОйл»: Подключение магистрального трубопровода «Узень-Атырау-Самара» состоялось в намеченные сроки


АО «КазТрансОйл»: Подключение магистрального трубопровода «Узень-Атырау-Самара» состоялось в намеченные сроки


По информации АО «КазТрансОйл», компания уделяет особое внимание модернизации и обновлению трубопроводных систем, а на магистральном нефтепроводе «Узень-Атырау-Самара» только за прошлый год произведено строительство и замена 10-ти участков.

АО «КазТрансОйл»: Подключение магистрального трубопровода «Узень-Атырау-Самара» состоялось в намеченные сроки


АО «КазТрансОйл»: Подключение магистрального трубопровода «Узень-Атырау-Самара» состоялось в намеченные сроки


Партнерский проект Лады и АО «КазТрансОйл»



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