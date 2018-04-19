Объединенные общей целью

- Создание локальной профсоюзной организации дает возможность работникам Мангистауского нефтепроводного управления решать социальные вопросы напрямую с руководством компании. Все поступающие в локальный профсоюз средства будут направляться на оказание материальной помощи, социальной поддержки работников, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Встретившись с делегатами конференции, я выслушал предложения работников по улучшению социально-экономической деятельности компании. Все вопросы и пожелания будут тщательно изучены и учтены в дальнейшей работе. Один из вопросов касается перехода на единую систему оплаты труда. Этот вопрос сейчас разрабатывается нами совместно с группой экспертов материнской компании «КазМунайГаз», - отметил заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» Орал Идырысов.

Такое решение было принято в рамках работы учредительной конференции профсоюза работников Мангистауского нефтепроводного управленияАО «КазТрансОйл».Также были утверждены Устав общественного объединения «Локальный профессиональный союз работников Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» и Положение о ревизионной комиссии. Единогласным голосованием сроком на три года избраны члены комитета локального профсоюза, в состав которого вошли девять человек, а также три члена ревизионной комиссии: Гульсим Байзакова, заместитель главного бухгалтера, Серик Шегемов, ведущий юрисконсульт юридической службы, и Алия Демирова, бухгалтер МНУ. В состав объединенного профсоюзного комитета вошли Талгат Сабиров от ГНПС «Актау», Жаксыбай Данекеров от АВП «Актау», Онгар Джалгасов от ГНПС «Узень», Нурбакыт Омарбаев от СПН «Сай - Утес», Сергей Соколов от ГНПС «Каламкас», Булат Байменов от ЦТТиСТ, Азамат Бекетаев от НПС «Жетыбай», Дидарбек Сейджапаров от ЛПДС «Бейнеу» и Айгуль Аксиян от АУП МНУ. Председателем ОО «Локальный профессиональный союз работников Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» избран Амандык Акшин, ранее возглавлявший первичную профсоюзную организацию МНУ.В работе конференции приняли участие Орал Идырысов, заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл», Аскар Джулдасов, начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл», Максат Рзаханов, председатель МОФ ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз нефтегазового комплекса», и работники подразделений управления.Заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл» Оралом Идырысовым в ходе встречи представлена информация об исполнении работодателем своих обязательств в соответствии с условиями коллективного договора между работниками и АО «КазТрансОйл» за прошлый год, проведенной трансформации и планы деятельности компании на текущий год. Также он ответил на все интересующие работников компании вопросы, включая переход на единую систему оплаты труда.Решением учредительной конференции, общественное объединение «Локальный профессиональный союз работников Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» войдет в состав ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз нефтегазового комплекса».Кроме этого в рамках собрания были озвучены итоги рейтинга социальной стабильности АО «КазТрансОйл» за 2017 год, который был проведен во всех регионах производственного присутствия компании. В целом по компании по данному показателю ситуация стабильная. Наблюдается рост вовлеченности производственного персонала, а непосредственный руководитель остается ключевым звеном в системе внутренних коммуникаций в компании. Также были озвучены некоторые моменты, которые требуют первостепенного внимания. Нужно сказать, что по итогам рейтинга социальной стабильности в целом по компании отмечается рост количества сотрудников, положительно оценивающих работу профсоюза.В этот же день состоялись встречи с представителями всех цехов Мангистауского нефтепроводного управления, а также в поселке Бейнеу с коллективом линейно-производственно диспетчерской станции «Бейнеу». Работники станции ознакомились с итогами проведенной трансформации в АО «КазТрансОйл», дальнейшими планами и получили ответы на свои вопросы.Сегодня Мангистауское нефтепроводное управление является одним из крупных структурных подразделений компании «КазТрансОйл». Основные функции: прием и транспортировка смесей нефти по магистральным нефтепроводам «Узень-Атырау-Самара», «Каламкас-Каражанбас-Актау», «Узень-Жетыбай- Актау» Ду 700 и «Узень-Жетыбай- Актау» 2-нитка, а также нефтепроводам «НПС Северные Бузачи - НПС Каражанбас», «Нефтепровод к битумному заводу на базе АЗПМ», а также эксплуатация и техническое обслуживание объектов магистрального нефтепровода. Общая протяженность системы эксплуатируемых магистральных нефтепроводов составляет почти 1000 км. Основной процесс производства осуществляют следующие структурные подразделения: ГНПС «Узень», ЛПДС «Бейнеу», ЛПДС «Каражанбас», НПС «Жетыбай», ГНПС «Актау», цех технологического транспорта и спецтехники, база производственного обслуживания, учебно-курсовой комбинат, аварийно-восстановительный пункт, центральная химическая лаборатория и другие.