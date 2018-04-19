Объединенные общей целью

В Мангистауском нефтепроводном управлении АО «КазТрансОйл» создан локальный профсоюз.
Такое решение было принято в рамках работы учредительной конференции профсоюза работников Мангистауского нефтепроводного управления
АО «КазТрансОйл».
Также были утверждены Устав общественного объединения «Локальный профессиональный союз работников Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» и Положение о ревизионной комиссии. Единогласным голосованием сроком на три года избраны члены комитета локального профсоюза, в состав которого вошли девять человек, а также три члена ревизионной комиссии: Гульсим Байзакова, заместитель главного бухгалтера, Серик Шегемов, ведущий юрисконсульт юридической службы, и Алия Демирова, бухгалтер МНУ. В состав объединенного профсоюзного комитета вошли Талгат Сабиров от ГНПС «Актау», Жаксыбай Данекеров от АВП «Актау», Онгар Джалгасов от ГНПС «Узень», Нурбакыт Омарбаев от СПН «Сай - Утес», Сергей Соколов от ГНПС «Каламкас», Булат Байменов от ЦТТиСТ, Азамат Бекетаев от НПС «Жетыбай», Дидарбек Сейджапаров от ЛПДС «Бейнеу» и Айгуль Аксиян от АУП МНУ. Председателем ОО «Локальный профессиональный союз работников Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» избран Амандык Акшин, ранее возглавлявший первичную профсоюзную организацию МНУ.
В работе конференции приняли участие Орал Идырысов, заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл», Аскар Джулдасов, начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл», Максат Рзаханов, председатель МОФ ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз нефтегазового комплекса», и работники подразделений управления.
Заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл» Оралом Идырысовым в ходе встречи представлена информация об исполнении работодателем своих обязательств в соответствии с условиями коллективного договора между работниками и АО «КазТрансОйл» за прошлый год, проведенной трансформации и планы деятельности компании на текущий год. Также он ответил на все интересующие работников компании вопросы, включая переход на единую систему оплаты труда.
- Создание локальной профсоюзной организации дает возможность работникам Мангистауского нефтепроводного управления решать социальные вопросы напрямую с руководством компании. Все поступающие в локальный профсоюз средства будут направляться на оказание материальной помощи, социальной поддержки работников, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Встретившись с делегатами конференции, я выслушал предложения работников по улучшению социально-экономической деятельности компании. Все вопросы и пожелания будут тщательно изучены и учтены в дальнейшей работе. Один из вопросов касается перехода на единую систему оплаты труда. Этот вопрос сейчас разрабатывается нами совместно с группой экспертов материнской компании «КазМунайГаз», - отметил заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» Орал Идырысов.
Решением учредительной конференции, общественное объединение «Локальный профессиональный союз работников Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» войдет в состав ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз нефтегазового комплекса».
Кроме этого в рамках собрания были озвучены итоги рейтинга социальной стабильности АО «КазТрансОйл» за 2017 год, который был проведен во всех регионах производственного присутствия компании. В целом по компании по данному показателю ситуация стабильная. Наблюдается рост вовлеченности производственного персонала, а непосредственный руководитель остается ключевым звеном в системе внутренних коммуникаций в компании. Также были озвучены некоторые моменты, которые требуют первостепенного внимания. Нужно сказать, что по итогам рейтинга социальной стабильности в целом по компании отмечается рост количества сотрудников, положительно оценивающих работу профсоюза.
В этот же день состоялись встречи с представителями всех цехов Мангистауского нефтепроводного управления, а также в поселке Бейнеу с коллективом линейно-производственно диспетчерской станции «Бейнеу». Работники станции ознакомились с итогами проведенной трансформации в АО «КазТрансОйл», дальнейшими планами и получили ответы на свои вопросы.
Сегодня Мангистауское нефтепроводное управление является одним из крупных структурных подразделений компании «КазТрансОйл». Основные функции: прием и транспортировка смесей нефти по магистральным нефтепроводам «Узень-Атырау-Самара», «Каламкас-Каражанбас-Актау», «Узень-Жетыбай- Актау» Ду 700 и «Узень-Жетыбай- Актау» 2-нитка, а также нефтепроводам «НПС Северные Бузачи - НПС Каражанбас», «Нефтепровод к битумному заводу на базе АЗПМ», а также эксплуатация и техническое обслуживание объектов магистрального нефтепровода. Общая протяженность системы эксплуатируемых магистральных нефтепроводов составляет почти 1000 км. Основной процесс производства осуществляют следующие структурные подразделения: ГНПС «Узень», ЛПДС «Бейнеу», ЛПДС «Каражанбас», НПС «Жетыбай», ГНПС «Актау», цех технологического транспорта и спецтехники, база производственного обслуживания, учебно-курсовой комбинат, аварийно-восстановительный пункт, центральная химическая лаборатория и другие.Г.Муратова
При содействии пресс-службы АО "КазТрансойл"