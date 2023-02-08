«КазТрансОйл» об обнаруженных в степи Мангистау продуктах нефтепереработки: Отходам больше 50 лет

Фото предоставлено пресс-службой АО «КазТрансОйл»
В Мангистауской области в земле и на её поверхности актауский блогер обнаружил продукты нефтепереработки. Он связал это с деятельностью казахстанского оператора по магистральному нефтепроводу.
В свою очередь, в АО «КазТрансОйл» заявили, что вдоль линейной части магистральных нефтепроводов имеются загрязнения исторического характера, образованные в 1960-1970 годы при транспортировке нефти.
С целью устранения загрязненных участков и решения экологических проблем, оператором был разработан проект рекультивации исторически загрязненных земель.
- В рамках данного проекта, в 2022 году в Мангистауском нефтепроводном управлении АО «КазТрансОйл» силами подрядной организации (ТОО «Эко-Техникс») были восстановлены участки земель вдоль линейной части магистрального нефтепровода «Узень-Жетыбай-Актау» общей площадью 2,7278 гектара. В том числе были проведены камеральные и полевые исследования, работы по вывозу загрязненного нефтью грунта, техническая и биологическая рекультивация, завоз чистого грунта, - рассказали в акционерном обществе.
Как отметили в АО «КазТрансОйл», их местное нефтепроводное управление осуществляет транспортировку нефти и эксплуатирует более 1 200 километров магистральных нефтепроводов. С целью предотвращения случаев загрязнения почвы и своевременного выявления дефектных участков, систематически проводится внутритрубная диагностика и осуществляется поэтапная замена изношенных участков магистрального нефтепровода.
- Отмечаем, что в 2023 году плановые работы по рекультивации нарушенных земель будут продолжены, - добавили в «АО «КазТрансОйл».
Напомним, Азамат Сарсенбаев, представитель общественности и блогер из Актау, заснял последствия предполагаемой утечки нефтепродуктов на одном из нефтепроводов, проходящих через Мангистаускую область.
Михаил Одинцов
В свою очередь, в АО «КазТрансОйл» заявили, что вдоль линейной части магистральных нефтепроводов имеются загрязнения исторического характера, образованные в 1960-1970 годы при транспортировке нефти.
С целью устранения загрязненных участков и решения экологических проблем, оператором был разработан проект рекультивации исторически загрязненных земель.
- В рамках данного проекта, в 2022 году в Мангистауском нефтепроводном управлении АО «КазТрансОйл» силами подрядной организации (ТОО «Эко-Техникс») были восстановлены участки земель вдоль линейной части магистрального нефтепровода «Узень-Жетыбай-Актау» общей площадью 2,7278 гектара. В том числе были проведены камеральные и полевые исследования, работы по вывозу загрязненного нефтью грунта, техническая и биологическая рекультивация, завоз чистого грунта, - рассказали в акционерном обществе.
Как отметили в АО «КазТрансОйл», их местное нефтепроводное управление осуществляет транспортировку нефти и эксплуатирует более 1 200 километров магистральных нефтепроводов. С целью предотвращения случаев загрязнения почвы и своевременного выявления дефектных участков, систематически проводится внутритрубная диагностика и осуществляется поэтапная замена изношенных участков магистрального нефтепровода.
- Отмечаем, что в 2023 году плановые работы по рекультивации нарушенных земель будут продолжены, - добавили в «АО «КазТрансОйл».
Напомним, Азамат Сарсенбаев, представитель общественности и блогер из Актау, заснял последствия предполагаемой утечки нефтепродуктов на одном из нефтепроводов, проходящих через Мангистаускую область.
Михаил Одинцов