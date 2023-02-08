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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:55

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«КазТрансОйл» об обнаруженных в степи Мангистау продуктах нефтепереработки: Отходам больше 50 лет

Обнаруженные в мангистауской степи продукты нефтепереработки образовались при транспортировке нефти в 1960-1970 годах. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества (АО) «КазТрансОйл».

Фото предоставлено пресс-службой АО «КазТрансОйл»
В Мангистауской области в земле и на её поверхности актауский блогер обнаружил продукты нефтепереработки. Он связал это с деятельностью казахстанского оператора по магистральному нефтепроводу.

В свою очередь, в АО «КазТрансОйл» заявили, что вдоль линейной части магистральных нефтепроводов имеются загрязнения исторического характера, образованные в 1960-1970 годы при транспортировке нефти.

С целью устранения загрязненных участков и решения экологических проблем, оператором был разработан проект рекультивации исторически загрязненных земель.

«КазТрансОйл» об обнаруженных в степи Мангистау продуктах нефтепереработки: Отходам больше 50 лет


- В рамках данного проекта, в 2022 году в Мангистауском нефтепроводном управлении АО «КазТрансОйл» силами подрядной организации (ТОО «Эко-Техникс») были восстановлены участки земель вдоль линейной части магистрального нефтепровода «Узень-Жетыбай-Актау» общей площадью 2,7278 гектара. В том числе были проведены камеральные и полевые исследования, работы по вывозу загрязненного нефтью грунта, техническая и биологическая рекультивация, завоз чистого грунта, - рассказали в акционерном обществе.

Как отметили в АО «КазТрансОйл», их местное нефтепроводное управление осуществляет транспортировку нефти и эксплуатирует более 1 200 километров магистральных нефтепроводов. С целью предотвращения случаев загрязнения почвы и своевременного выявления дефектных участков, систематически проводится внутритрубная диагностика и осуществляется поэтапная замена изношенных участков магистрального нефтепровода.

- Отмечаем, что в 2023 году плановые работы по рекультивации нарушенных земель будут продолжены, - добавили в «АО «КазТрансОйл».

Напомним, Азамат Сарсенбаев, представитель общественности и блогер из Актау, заснял последствия предполагаемой утечки нефтепродуктов на одном из нефтепроводов, проходящих через Мангистаускую область.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:30
Отходам больше 50 лет

Ну да... ну да... свежо предание...
Тогда почему за 50 лет за собой не убрали?
50 лет землю травили! За такое штраф поболе должен быть или нет? podmig
 
 

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