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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 10:44

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Художник оказался на Марсе! Подробности

Бозжыра
Геймран Султанович Баймуханов — российский художник-график и живописец, преподаватель и профессор.

Художник оказался на Марсе! Подробности


Его живописные работы наполнены любовью, чуткостью и вниманием к деталям, что и заставляет зрителя рассматривать их и возвращаться к картинам снова.

Художник считает, что для поддержания творческого процесса и в поисках вдохновения путешествовать просто необходимо.

Художник оказался на Марсе! Подробности


За поиском вдохновения художник на сей раз приехал в Мангистау. Первым делом он отправился писать картину на Бозжыра.

“Удивительное место, я будто бы оказался на другой планете. Никогда не встречал ничего подобного. Каждый хоть раз в жизни должен посетить это место, честно, я под большим впечатлением. Отдельное спасибо хочу сказать строительному холдингу "K7 GROUP", который спонсировал эту поездку, и ребятам из галереи "Онер". Ребята всецело поддерживают развитие искусства, это достойно похвалы”, - поделился художник.

Художник оказался на Марсе! Подробности


Художник оказался на Марсе! Подробности


Подробности поездки смотрите в видео.



Партнерский проект



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