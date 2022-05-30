Художник оказался на Марсе! Подробности

Бозжыра
Геймран Султанович Баймуханов — российский художник-график и живописец, преподаватель и профессор.
Его живописные работы наполнены любовью, чуткостью и вниманием к деталям, что и заставляет зрителя рассматривать их и возвращаться к картинам снова.
Художник считает, что для поддержания творческого процесса и в поисках вдохновения путешествовать просто необходимо.
За поиском вдохновения художник на сей раз приехал в Мангистау. Первым делом он отправился писать картину на Бозжыра.
“Удивительное место, я будто бы оказался на другой планете. Никогда не встречал ничего подобного. Каждый хоть раз в жизни должен посетить это место, честно, я под большим впечатлением. Отдельное спасибо хочу сказать строительному холдингу "K7 GROUP", который спонсировал эту поездку, и ребятам из галереи "Онер". Ребята всецело поддерживают развитие искусства, это достойно похвалы”, - поделился художник.
Подробности поездки смотрите в видео.
Партнерский проект
Его живописные работы наполнены любовью, чуткостью и вниманием к деталям, что и заставляет зрителя рассматривать их и возвращаться к картинам снова.
Художник считает, что для поддержания творческого процесса и в поисках вдохновения путешествовать просто необходимо.
За поиском вдохновения художник на сей раз приехал в Мангистау. Первым делом он отправился писать картину на Бозжыра.
“Удивительное место, я будто бы оказался на другой планете. Никогда не встречал ничего подобного. Каждый хоть раз в жизни должен посетить это место, честно, я под большим впечатлением. Отдельное спасибо хочу сказать строительному холдингу "K7 GROUP", который спонсировал эту поездку, и ребятам из галереи "Онер". Ребята всецело поддерживают развитие искусства, это достойно похвалы”, - поделился художник.
Подробности поездки смотрите в видео.
Партнерский проект