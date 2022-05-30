Художник оказался на Марсе! Подробности

Его живописные работы наполнены любовью, чуткостью и вниманием к деталям, что и заставляет зрителя рассматривать их и возвращаться к картинам снова.Художник считает, что для поддержания творческого процесса и в поисках вдохновения путешествовать просто необходимо.За поиском вдохновения художник на сей раз приехал в Мангистау. Первым делом он отправился писать картину на Бозжыра.“Удивительное место, я будто бы оказался на другой планете. Никогда не встречал ничего подобного. Каждый хоть раз в жизни должен посетить это место, честно, я под большим впечатлением. Отдельное спасибо хочу сказать строительному холдингу "K7 GROUP", который спонсировал эту поездку, и ребятам из галереи "Онер". Ребята всецело поддерживают развитие искусства, это достойно похвалы”, - поделился художник.Подробности поездки смотрите в видео.