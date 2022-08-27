В Казахстане стартуют продажи высокопроизводительного ноутбука HUAWEI MateBook D 16

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Super Device

16-дюймовый FullView дисплей имеет 90% соотношение экрана к корпусу и нестандартное соотношение сторон 16:10. По сравнению с традиционным соотношением 16:9, HUAWEI MateBook D 16 обеспечивает более широкий обзор благодаря иному соотношению сторон, что позволяет пользователям быть более продуктивными при работе с сайтами, диаграммами, данными и документами. Более того, с ноутбуком очень удобно работать в дороге благодаря портативности и легкости металлического корпуса HUAWEI MateBook D 16, который весит всего 1,7 кг.С HUAWEI MateBook D 16 пользователи могут быть уверены, что их глаза защищены благодаря сертифицированной технологии TÜV Rheinland Low Blue Light, которая позволяет точно воспроизводить цветопередачу, не создавая желтого оттенка, а также защищает глаза пользователя. Кроме того, дисплей также оснащен регулировкой яркости, чтобы помочь пользователям снять усталость глаз.HUAWEI MateBook D 16 оснащен процессором Intel® Core™ серии 12-го поколения, двухканальной оперативной памятью и высокоскоростным твердотельным накопителем, который безупречно справляется с многозадачностью и сложными сценариями использования.Высокая производительность обусловлена не только вычислительной мощностью HUAWEI MateBook D 16. Этот ноутбук также является настоящим сетевым монстром благодаря инновационной технологии HUAWEI Metaline Antenna, которая позволяет пользователям пользоваться стабильными беспроводными сетями. Даже при слабых сигналах Wi-Fi скорость загрузки увеличивается на 55%, в то время как задержка в играх и видеоконференциях снижается на 57% и 67% соответственно.Кроме того, HUAWEI MateBook D 16 имеет ход клавиш 1,5 мм и инновационный дизайн, что облегчает набор текста в течение всего дня. Новая индивидуальная цифровая клавиатура позволяет пользователям более эффективно работать с диаграммами, данными и документами, в то время как физические сочетания клавиш обеспечивают прямой доступ к часто используемым функциям для повышения производительности.Встроенная в HUAWEI MateBook D 16 камера с искусственным интеллектом 1080P делает видеоконференции восхитительными благодаря качеству изображения и интеллектуальным функциям искусственного интеллекта.Во время видеозвонка камера FollowCam с искусственным интеллектом настраивает экран в режиме реального времени, чтобы говорящий находился в центре кадра; поэтому, даже если он перемещается, вы никогда не отвлекаетесь от того, что он говорит. Функция зрительного контакта использует искусственный интеллект, чтобы разумно подстраиваться под поле зрения пользователя; поэтому вместо того, чтобы казаться, что они смотрят в камеру, их глаза будут смотреть в ваши на экране, для более естественного и комфортного разговора.Одной из неприятных вещей, связанных с видеозвонками, может быть необходимость убирать грязную комнату или отвлекаться на людей, движущихся позади вас в оживленном кафе. Виртуальный фон позволяет вам сохранить конфиденциальность и концентрацию внимания благодаря встроенным статическим и динамическим фонам, таким как офисы, кафе или пейзажи на открытом воздухе. Вы также можете выбрать изображение в качестве фона или использовать размытие фона с помощью искусственного интеллекта, чтобы исказить то, что происходит позади вас.HUAWEI MateBook D 16 оснащен четырьмя микрофонами, расположенным по краям ноутбука, что позволяет улавливать звук из источников, находящихся на расстоянии до пяти метров от устройства. Алгоритмы шумоподавления искусственного интеллекта также могут уменьшить фоновый шум во время разговора, в то время как персональное улучшение голоса помогает вам сосредоточиться на говорящем.Несмотря на высокую производительность устройства, пользователи могут быть уверены, что ноутбук не перегреется даже при выполнении интенсивных задач, благодаря системе охлаждения Huawei Shark fin Fan. Позволяя пользователям свободно переключаться между стандартным режимом и режимом производительности, HUAWEI Mate Book D 16 полностью раскрывает свой потенциал для удовлетворения различных потребностей.HUAWEI Mate Book D 16 выводит совместную работу с несколькими устройствами на совершенно новый уровень благодаря технологии Super Device, обеспечивая сверхпроизводительность при одновременном использовании нескольких устройств.Технология Super Device позволяет вам легко подключаться к другим устройствам Huawei поблизости и взаимодействовать между ними всеми. Просто поместите наушники, мыши, клавиатуры, динамики и принтеры Huawei рядом с HUAWEI MateBook D 16, и ноутбук автоматически обнаружит их и выдаст запрос на быстрое и простое сопряжение.Глядя на большой экран HUAWEI MateBook D 16, его легкость, высокую производительность, интеллектуальные функции видеоконференцсвязи и бесшовное подключение к суперустройствам, легко понять, почему этот ноутбук является идеальным производительным устройством для гибридной офисной эры. Он также оснащен карманным зарядным устройством 2-го поколения мощностью 65 Вт и большим количеством портов для гибких подключений, так что вы можете оставаться на связи, где бы вы ни находились.В Казахстане продажи HUAWEI MateBook D 16 в цвете «космический серый» стартуют 28 августа 2022 г. HUAWEI Watch GT 3 в подарок при покупке. Рекомендованная розничная цена составит 599 990 тенге.