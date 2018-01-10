Популярнейшие китайские смартфоны заподозрили в шпионаже

Американский сотовый оператор AT&T решил отказаться от продаж смартфонов Huawei Mate 10 китайского производства. Ожидалось, что подписание соглашения о сотрудничестве состоится на этой неделе в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, однако оператор изменил свое решение, сообщает Rg.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, незадолго до этого инициативная группа законодателей написала письмо в Федеральную комиссию по связи США. В нем она выразила свои опасения относительно сотрудничества Huawei и неназванной телеком-компанией. По имеющимся у авторов письма данным, Huawei может наделять телефоны шпионскими возможностями.
В китайской компании эту информацию отрицают. Напомним, что смартфоны компании работают под управлением операционной системы Android с фирменной оболочкой EMUI.
Huawei является третьим по величине производителем смартфонов после Apple и Samsung. Примечательно также, что устройства компании продаются в США, однако без участия крупных операторов, а флагманский смартфон Huawei Mate 10 Pro был признан лучшим современным смартфоном на Android.
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