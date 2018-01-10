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Популярнейшие китайские смартфоны заподозрили в шпионаже

Просмотров:374 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Популярнейшие китайские смартфоны заподозрили в шпионаже
Фото Getty Images
Американский сотовый оператор AT&T решил отказаться от продаж смартфонов Huawei Mate 10 китайского производства. Ожидалось, что подписание соглашения о сотрудничестве состоится на этой неделе в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, однако оператор изменил свое решение, сообщает Rg.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, незадолго до этого инициативная группа законодателей написала письмо в Федеральную комиссию по связи США. В нем она выразила свои опасения относительно сотрудничества Huawei и неназванной телеком-компанией. По имеющимся у авторов письма данным, Huawei может наделять телефоны шпионскими возможностями.

В китайской компании эту информацию отрицают. Напомним, что смартфоны компании работают под управлением операционной системы Android с фирменной оболочкой EMUI.

Huawei является третьим по величине производителем смартфонов после Apple и Samsung. Примечательно также, что устройства компании продаются в США, однако без участия крупных операторов, а флагманский смартфон Huawei Mate 10 Pro был признан лучшим современным смартфоном на Android.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 2 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 21:08
Это ответ пиндосам от китайцев за стучащую 10-ю винду lol
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 19:42
Кто б сомневался?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Bass66
  • Ян
 srha (Посетители) Сегодня, 18:26
Если смартфон имеет камеру или микрофон и интернет - то он может наделяться шпионскими возможностями. А теперь вопрос - какой смартфон их не имеет и не может наделяться?

Интересно скоро ли СМИ будут писать - ах вода мокрая и в ней тонут?
 
 

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