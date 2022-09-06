Наш спортсмен вернулся с наградой с 35-го чемпионата по бодибилдингу

В нашей стране бодибилдинг был популярен в советское время и назывался «культуризм» или «атлетическая гимнастика».Уже 35-й чемпионат республики проходил на минувших выходных с 27 по 28 августа в городе Актобе.На защиту чести города Актау вышел серебряный призёр Центральной Азии, мастер спорта РК, двукратный чемпион РК, атлет команды CHERKASHIN Мухаметов Муталлиб при поддержке строительного холдинга К7 GROUP!- классический бодибилднг до 175 см;- бодибилднг до 80 кг.И стал бронзовым призёром, заняв 3 место!Поздравляем с победой! Пусть энергия этих мгновений успеха зарядит позитивом и даст толчок к новым свершениям!