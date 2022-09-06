Наш спортсмен вернулся с наградой с 35-го чемпионата по бодибилдингу

Мухаметов Муталлиб
Суть этого вида спорта сводится к максимальному мышечному увеличению с построением эталонных пропорций тела.
В нашей стране бодибилдинг был популярен в советское время и назывался «культуризм» или «атлетическая гимнастика».
Уже 35-й чемпионат республики проходил на минувших выходных с 27 по 28 августа в городе Актобе.
На защиту чести города Актау вышел серебряный призёр Центральной Азии, мастер спорта РК, двукратный чемпион РК, атлет команды CHERKASHIN Мухаметов Муталлиб при поддержке строительного холдинга К7 GROUP!
Он выступал в двух категориях:
- классический бодибилднг до 175 см;
- бодибилднг до 80 кг.
И стал бронзовым призёром, заняв 3 место!
Поздравляем с победой! Пусть энергия этих мгновений успеха зарядит позитивом и даст толчок к новым свершениям!
Партнёрский проект
В нашей стране бодибилдинг был популярен в советское время и назывался «культуризм» или «атлетическая гимнастика».
Уже 35-й чемпионат республики проходил на минувших выходных с 27 по 28 августа в городе Актобе.
На защиту чести города Актау вышел серебряный призёр Центральной Азии, мастер спорта РК, двукратный чемпион РК, атлет команды CHERKASHIN Мухаметов Муталлиб при поддержке строительного холдинга К7 GROUP!
Он выступал в двух категориях:
- классический бодибилднг до 175 см;
- бодибилднг до 80 кг.
И стал бронзовым призёром, заняв 3 место!
Поздравляем с победой! Пусть энергия этих мгновений успеха зарядит позитивом и даст толчок к новым свершениям!
Партнёрский проект