Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Декабря
0...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.9 KZT
  • €1 = 485.64 KZT
  • 1 RUB = 7.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 80

Как школы Мангистау создают свое будущее

Презентация и защита проектов по стратегии развития общеобразовательных учреждений Мангистауской области
В течение полугода 23 сельских и городских школы Мангистауской области разрабатывали свои стратегии развития на 2022-2025 годы, улучшали качество образования.
Команды, состоящие из учителей, учеников и их родителей, учитывая интересы друг друга, определили свое видение в изменении качества образования. Акимат области и региональное управление образования позаботились о том, чтобы менторами команд из школ стали ведущие эксперты из Казахстана и зарубежья. Партнером проекта выступила команда специалистов и аналитиков «Eurasian Center for People Management».

В Актау 29 ноября состоялись презентация и защита проектов по стратегии развития общеобразовательных учреждений Мангистауской области. Важным фактором стало то, что в мероприятии приняли участие 23 сельские и городские школы. Каждый проект готовился в течение шести месяцев под чутким руководством международных и казахстанских специалистов в области образования, а также личной и командной эффективности.

Как школы Мангистау создают свое будущее


Гульмира Мамаева, заместитель руководителя областного управления образования, отметила, что одной из важных задач проекта является сокращение разрыва качества образования между сельскими и городскими школами.

- Система образования – это совокупность деятельности всех организаций образования региона. То есть, качество учебного процесса в одной школе дает характеристику всей области. Мы встали на пусть повышения вовлеченности и улучшения качества образования. Выразить видение развития своей школы могут все – от школьника до директора. С учетом современных трендов, особенностей молодого поколения, развития технологий, совершенствования методик, учебный процесс должен быть гармоничным. Думаю, подобный проектный подход поможет улучшить качество образования в регионе, - добавила Гульмира Мамаева.


Как рассказала д.ф.н., проф. Алмагуль Канагатова, руководитель образовательных программ «Eurasian Center for People Management», одна из задач проекта «Партнерские школы» – определить, чем «живет» школа: при проведении исследования был определен индекс благополучия школы, проведена масштабная диагностика работы в ней с целью выявить сильные и слабые стороны в работе учителей и в работоспособности учеников. По словам представителя Алмагуль Канагатовой, это лишь начало, и из года в год все больше школ региона будут участвовать в становлении своего будущего.

Как школы Мангистау создают свое будущее


- Когда мы поняли, какие проблемы есть в каждой школе, мы осознали какое обучение нужно будет провести для того, чтобы в каждом общеобразовательном учреждении было видение стратегии развития. Важно, чтобы у учителя было понимание, каким образом можно изменить концепцию урока для улучшения качества образования как со стороны преподавателя, так и со стороны ученика. Исследование также показало, что существуют проблемы с эмоциональным интеллектом в школах: в школе работают и учатся живые люди, и мы, понимая это, направили работу наших менторов и в этом направлении, - рассказала Алмагуль Канагатова.


Как школы Мангистау создают свое будущее


Руководитель образовательных программ отметила, что главной особенностью всего проекта была командная работа всех, кто задействован в обучении: преподавателей, учеников и их родителей. Каждый из них в работе с зарубежными и казахстанскими менторами во главе с командой «Eurasian Center for People Management» прорабатывали свое видение функционирования учебного учреждения как единого целого.

Как школы Мангистау создают свое будущее


- Чего хочет учитель в своей работе? Чего хочет ученик и чего ему не хватает на уровне обучения и комфорта нахождения в школе? Что хочет родитель ребенка? На эти вопросы отвечали представители команд из сельских и городских школ при создании своей стратегии развития. Мы хотели, чтобы они понимали, чего хотят, не боялись высказать свое мнение и определить свою концепцию развития учебного процесса. Каждый вправе выбрать свое направление – от «зеленого» обучения до школы предпринимательства. Участники получили новые компетенции по стратегическому планированию, командной эффективности, новым методикам преподавания, повысилась вовлеченность. Акимат области и управление образования вместе с нами дали им возможность стать командой и попробовать самим изменить и улучшить процесс обучения, - подчеркнула Алмагуль Канагатова.


Партнерский проект «Лады» и «Eurasian Center for People Management»



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика