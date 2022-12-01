Как школы Мангистау создают свое будущее

- Система образования – это совокупность деятельности всех организаций образования региона. То есть, качество учебного процесса в одной школе дает характеристику всей области. Мы встали на пусть повышения вовлеченности и улучшения качества образования. Выразить видение развития своей школы могут все – от школьника до директора. С учетом современных трендов, особенностей молодого поколения, развития технологий, совершенствования методик, учебный процесс должен быть гармоничным. Думаю, подобный проектный подход поможет улучшить качество образования в регионе, - добавила Гульмира Мамаева.

- Когда мы поняли, какие проблемы есть в каждой школе, мы осознали какое обучение нужно будет провести для того, чтобы в каждом общеобразовательном учреждении было видение стратегии развития. Важно, чтобы у учителя было понимание, каким образом можно изменить концепцию урока для улучшения качества образования как со стороны преподавателя, так и со стороны ученика. Исследование также показало, что существуют проблемы с эмоциональным интеллектом в школах: в школе работают и учатся живые люди, и мы, понимая это, направили работу наших менторов и в этом направлении, - рассказала Алмагуль Канагатова.

- Чего хочет учитель в своей работе? Чего хочет ученик и чего ему не хватает на уровне обучения и комфорта нахождения в школе? Что хочет родитель ребенка? На эти вопросы отвечали представители команд из сельских и городских школ при создании своей стратегии развития. Мы хотели, чтобы они понимали, чего хотят, не боялись высказать свое мнение и определить свою концепцию развития учебного процесса. Каждый вправе выбрать свое направление – от «зеленого» обучения до школы предпринимательства. Участники получили новые компетенции по стратегическому планированию, командной эффективности, новым методикам преподавания, повысилась вовлеченность. Акимат области и управление образования вместе с нами дали им возможность стать командой и попробовать самим изменить и улучшить процесс обучения, - подчеркнула Алмагуль Канагатова.

В Актау 29 ноября состоялись презентация и защита проектов по стратегии развития общеобразовательных учреждений Мангистауской области. Важным фактором стало то, что в мероприятии приняли участие 23 сельские и городские школы. Каждый проект готовился в течение шести месяцев под чутким руководством международных и казахстанских специалистов в области образования, а также личной и командной эффективности.Гульмира Мамаева, заместитель руководителя областного управления образования, отметила, что одной из важных задач проекта является сокращение разрыва качества образования между сельскими и городскими школами.Как рассказала д.ф.н., проф. Алмагуль Канагатова, руководитель образовательных программ «Eurasian Center for People Management», одна из задач проекта «Партнерские школы» – определить, чем «живет» школа: при проведении исследования был определен индекс благополучия школы, проведена масштабная диагностика работы в ней с целью выявить сильные и слабые стороны в работе учителей и в работоспособности учеников. По словам представителя Алмагуль Канагатовой, это лишь начало, и из года в год все больше школ региона будут участвовать в становлении своего будущего.Руководитель образовательных программ отметила, что главной особенностью всего проекта была командная работа всех, кто задействован в обучении: преподавателей, учеников и их родителей. Каждый из них в работе с зарубежными и казахстанскими менторами во главе с командой «Eurasian Center for People Management» прорабатывали свое видение функционирования учебного учреждения как единого целого.