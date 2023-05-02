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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 12:09

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Ближе к спорту: Марафон «Aktau Spring Run 2023» провели в Актау

Марафон «Aktau Spring Run 2023»
Участниками долгожданного весеннего забега стали почти 360 человек.

Генеральным партнером весеннего забега, организованного «Caspian Marathon», выступило АО «Jusan Bank». Марафон приурочили к шестилетию актауского бегового клуба «Aktau Run Club».

“Jusan Bank является одним из лидеров банковской индустрии в Казахстане и активно поддерживает спортивные и культурные мероприятия в регионах страны. Наш банк признает важность здорового образа жизни и спорта для развития общества и поддерживает инициативы, связанные с этой темой”, - отметилаа PR-директор Jusan Bank Гаухар Керимова.

Ближе к спорту: Марафон «Aktau Spring Run 2023» провели в Актау


“Такие мероприятия помогают людям поддерживать здоровый образ жизни и активно проводить время с семьей и друзьями. Они также способствуют развитию спортивной культуры в регионах и формированию здорового общества в целом”, - добавила PR директор Jusan Bank Гаухар Керимова.

Для многих это был первый марафон в их жизни, а некоторые уже участвовали в зимнем забеге. К удивлению, было немало желающих из других регионов, которые специально приехали к нам в город на соревнования. Стоит сказать, что массовые забеги в Актау становятся уже доброй традицией.

В весеннем забеге теперь смогли участвовать и дети в возрасте 10-14 лет на дистанции 2023 метра. Здесь победу уверенно одержал Наби Орынбасар. Ему вручили сертификат на сумму 50 000 тенге.

Ближе к спорту: Марафон «Aktau Spring Run 2023» провели в Актау


Как отметил юный бегун Наби Орынбасар, принять участие в марафоне его сподвиг отец. Родитель школьника говорит, что дети - это наше будущее. Именно с этого возраста начинается любовь и пропаганда здорового образа жизни.

Среди мужчин в абсолютном первенстве на дистанции 10 километров победителем и обладателем сертификата на сумму 50 000 тенге стал Еркебулан Аташов из Атырау. Кстати, мужчина первым преодолел десять километров на зимнем забеге в Актау. На этот раз он приехал уже с командой и со своими детьми.

Стоит отметить, что некоторые девушки в абсолютном первенстве на дистанции 10 километров показали лучше результат, чем мужчины. Среди женщин рекордсменкой стала Александра Бекешева. Ей также вручили сертификат на сумму 50 000 тенге.

Ближе к спорту: Марафон «Aktau Spring Run 2023» провели в Актау


В забеге также приняли участие 10 сотрудников АО «Jusan Bank», многие из которых привели своих детей. Первого места удостоилась работница банка Шынар Нурбекенова, которая в скандинавской ходьбе успешно прошла дистанцию в 10 километров.

- Меня мотивировал зимний забег, и я с того момента усиленно начала заниматься спортом. Эта победа - результат моей работы.
В первую очередь, сам бег, как и скандинавская ходьба, полезны для здоровья. Во-вторых, для этого есть благоприятные условия - море и прекрасная погода. Сегодня как раз таки была возможность насладиться мероприятием на свежем воздухе, - поделилась сотрудница АО «Jusan Bank» Шынар Нурбекенова.


Ближе к спорту: Марафон «Aktau Spring Run 2023» провели в Актау


Свою победу Шынар Нурбекенова в первую очередь хотела посвятить своим коллегам, поддержавшим командный дух. На будущее она пожелала, чтобы было больше участников от АО «Jusan Bank» и группы поддержки.

Следующий забег организаторы планируют провести уже этой осенью.

Партнерский проект



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