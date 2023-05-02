Ближе к спорту: Марафон «Aktau Spring Run 2023» провели в Актау

- Меня мотивировал зимний забег, и я с того момента усиленно начала заниматься спортом. Эта победа - результат моей работы.

В первую очередь, сам бег, как и скандинавская ходьба, полезны для здоровья. Во-вторых, для этого есть благоприятные условия - море и прекрасная погода. Сегодня как раз таки была возможность насладиться мероприятием на свежем воздухе, - поделилась сотрудница АО «Jusan Bank» Шынар Нурбекенова.

Генеральным партнером весеннего забега, организованного «Caspian Marathon», выступило АО «Jusan Bank». Марафон приурочили к шестилетию актауского бегового клуба «Aktau Run Club».“Jusan Bank является одним из лидеров банковской индустрии в Казахстане и активно поддерживает спортивные и культурные мероприятия в регионах страны. Наш банк признает важность здорового образа жизни и спорта для развития общества и поддерживает инициативы, связанные с этой темой”, - отметилаа PR-директор Jusan Bank Гаухар Керимова.“Такие мероприятия помогают людям поддерживать здоровый образ жизни и активно проводить время с семьей и друзьями. Они также способствуют развитию спортивной культуры в регионах и формированию здорового общества в целом”, - добавила PR директор Jusan Bank Гаухар Керимова.Для многих это был первый марафон в их жизни, а некоторые уже участвовали в зимнем забеге. К удивлению, было немало желающих из других регионов, которые специально приехали к нам в город на соревнования. Стоит сказать, что массовые забеги в Актау становятся уже доброй традицией.В весеннем забеге теперь смогли участвовать и дети в возрасте 10-14 лет на дистанции 2023 метра. Здесь победу уверенно одержал Наби Орынбасар. Ему вручили сертификат на сумму 50 000 тенге.Как отметил юный бегун Наби Орынбасар, принять участие в марафоне его сподвиг отец. Родитель школьника говорит, что дети - это наше будущее. Именно с этого возраста начинается любовь и пропаганда здорового образа жизни.Среди мужчин в абсолютном первенстве на дистанции 10 километров победителем и обладателем сертификата на сумму 50 000 тенге стал Еркебулан Аташов из Атырау. Кстати, мужчина первым преодолел десять километров на зимнем забеге в Актау. На этот раз он приехал уже с командой и со своими детьми.Стоит отметить, что некоторые девушки в абсолютном первенстве на дистанции 10 километров показали лучше результат, чем мужчины. Среди женщин рекордсменкой стала Александра Бекешева. Ей также вручили сертификат на сумму 50 000 тенге.В забеге также приняли участие 10 сотрудников АО «Jusan Bank», многие из которых привели своих детей. Первого места удостоилась работница банка Шынар Нурбекенова, которая в скандинавской ходьбе успешно прошла дистанцию в 10 километров.Свою победу Шынар Нурбекенова в первую очередь хотела посвятить своим коллегам, поддержавшим командный дух. На будущее она пожелала, чтобы было больше участников от АО «Jusan Bank» и группы поддержки.Следующий забег организаторы планируют провести уже этой осенью.