Цифровое благополучие - в приоритете. Как казахстанцам сохранять баланс между интернетом и реальной жизнью?

Цифровое благополучие
Жители Казахстана являются активными интернет-пользователями: согласно исследованиям, доступ к интернету имеет 90,9% населения страны, из них 11 миллионов являются пользователями социальных онлайн-платформ, а в среднем в день мы проводим в интернете более 3 часов.
В эпоху расцвета цифровых технологий мы уже не можем представить без гаджетов свой рабочий день, решение бытовых вопросов - от заказа такси до проведения банковских платежей - а также творчество, общение и многое другое. Согласно глобальному исследованию Ithra Digital Wellbeing, более 80% опрошенных поделились, что технологии упрощают им доступ к информации и новостям, а также помогают оставаться на связи с семьей и друзьями. Более 70% ответили, что технологии дают им больше свободы и помогают быть более гибкими в их подходе к работе.
Молодое поколение и подростки являются наиболее активными пользователями digital-технологий. Согласно отчету ЮНИСЕФ, 71% молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет являются интернет-пользователями. На онлайн-платформах они общаются с друзьями, ищут информацию, получают возможности для саморазвития и расширения кругозора.
При этом мы знаем и о другой, не такой солнечной, стороне мира digital. Исследования показывают, что чрезмерное количество времени в онлайн-пространстве может негативно отражаться на ментальном здоровье и вести к повышению стресса, а также наносить ущерб другим важным составляющим жизни: качеству и количеству времени, проведенному с близкими, физической активности и саморазвитию.
В отчете экспертов в сфере онлайн-безопасности Internet Matters говорится, что более 50% родителей переживают, что их дети проводят слишком много времени онлайн, а почти 40% из них обеспокоены тем, что их ребенок недостаточно поддерживает физическую активность.
Как оградить себя и своих близких от возможных рисков, связанных с проведением времени онлайн? Конечно, полный отказ от технологий или запрет подросткам пользоваться гаджетами - скорее деструктивное решение этого вопроса. Чтобы открывать для себя возможности технологий только с позитивной стороны, важно понимать, что такое цифровое благополучие и почему важно его поддерживать.
Цифровое благополучие заключается в способности человека поддерживать здоровый баланс между реальной и цифровой жизнью и контролировать собственный опыт в интернете. Такой баланс особенно важно поддерживать подросткам, которые зачастую много времени проводят в интернете, а родителям в свою очередь нужно помогать им, при этом не нарушая границ их личной жизни. Исследования показывают, что сбалансированное использование технологий позволяет делать жизнь интереснее и качественнее. Так, согласно отчету ЮНИСЕФ, умеренное использование цифровых технологий подростками положительно влияет на их ментальное благополучие и социализацию. Благодаря гаджетам, подростки больше взаимодействуют со сверстниками, не теряют связь с друзьями и выстраивают свой социальный капитал.
Онлайн-платформы, которые ответственно относятся к благополучию своих пользователей, обучают пользователей тому, как сделать свой онлайн-опыт позитивным и безопасным. Так, например, TikTok совместно с ЮНИСЕФ запустили в Казахстане проект #ЦифровоеБлагополучение. Проект посвящен балансу между временем в онлайн- и офлайн пространстве и призван рассказать, как развивать полезные онлайн-привычки, и какие инструменты TikTok в этом могут помочь. Эта инициатива стала продолжением масштабной образовательной кампании TikTok «Академия безопасности», направленной на повышение цифровой грамотности пользователей в Казахстане.
Специально для кампании ведущие эксперты ЮНИСЕФ по психологии и онлайн-безопасности подготовили познавательные видеоролики с практическими советами о том, какие привычки помогут поддерживать свое цифровое благополучие и как родителям помочь подростку соблюдать баланс между интернетом и оффлайн-жизнью.
Кроме того, TikTok вместе с популярными казахстанскими музыкантами подготовили специальные видеоролики, которые напомнят пользователям сделать перерыв в использовании приложения. Эти ролики увидят пользователи TikTok в Казахстане, которые проведут в приложении более 80 минут днем и более 60 минут ночью. Участники группы Ninety One (@ninetyone_official) и Baur Karbon (@karbon.baur) напомнят пользователям о необходимости отдохнуть и прогуляться, а в ночное время - лечь спать.
У TikTok есть широкий набор инструментов, призванных помочь пользователям контролировать, сколько времени они проводят в приложении, а также ограничивать контент, который потенциально может принести им негативные эмоции.
• «Безопасный режим»: позволяет скрыть контент, содержание которого может быть неприемлемым для широкой аудитории. Его можно включить или отключить в настройках аккаунта.
• Фильтр видео по ключевым словам: позволяет ограничить появление в ленте рекомендаций видеороликов, содержащих в описании или на стикерах заранее заданные пользователем слова.
• Функции мониторинга и управления экранным временем:
◦ Экранное время за день — параметр, с помощью которого можно задавать дневной лимит экранного времени в TikTok и получать уведомление, когда этот лимит будет достигнут.
◦ Перерывы в работе с приложением — функция, которая позволяет запланировать, сколько времени вы можете использовать TikTok без перерыва, и уведомляет, что вам пора отдохнуть, если вы превысили указанный лимит.
◦ Напоминания о сне помогают регулировать интенсивность использования TikTok в ночное время и формировать более здоровый режим сна. Если напоминания о сне включены, у push-уведомлений отключается звук, когда наступает время отходу ко сну, чтобы не беспокоить пользователя.
◦ Еженедельная сводка экранного времени — вы можете настроить отправку еженедельных входящих сообщений и push-уведомлений с информацией о том, сколько времени вы провели в TikTok за прошедшую неделю, и о динамике этого показателя.
◦ Панель экранного времени — предоставляет данные о том, сколько времени вы проводите в TikTok.
• Управление и отключение push-уведомлений позволяет контролировать, когда вам будут приходить оповещения о новых активностях в приложении. У подростков в возрасте от 13 до 15 лет звук push-уведомлений автоматически отключается в промежуток с 21:00 до 8:00, а в возрасте от 16 до 17 лет — с 22:00 до 8:00.
• Семейные настройки позволяют родителям проконтролировать, что их подростки находятся в безопасности на платформе. Родитель может привязать свой аккаунт TikTok к аккаунту ребенка и использовать следующие функции:
◦ Режим контроля экранного времени: лимит на время, проведенное подростком в TikTok за день. Для подростков от 13 до 17 лет этот параметр по умолчанию равен 1 часу. Продолжить пользоваться TikTok подросток сможет только после того, как вы введете заранее заданный код доступа.
◦ Панель экранного времени покажет, сколько времени ваш ребенок пользовался TikTok и открывал приложение за последние 4 недели.
◦ Отключение звука у push-уведомлений позволяет родителям задавать время работы данного параметра.
◦ Безопасный режим позволяет ограничить для ребенка доступ к контенту, который может быть неприемлемым или неподходящим для него.
Популярные авторы контента наглядно продемонстрировали, как работают функции цифрового благополучия TikTok в своих видеороликах - проект поддержали путешественники @2travelerslife, домбрист @bekarti, обозреватель гаджетов @saparalysherim и участники проекта BIP House.
Партнёрский проект
В эпоху расцвета цифровых технологий мы уже не можем представить без гаджетов свой рабочий день, решение бытовых вопросов - от заказа такси до проведения банковских платежей - а также творчество, общение и многое другое. Согласно глобальному исследованию Ithra Digital Wellbeing, более 80% опрошенных поделились, что технологии упрощают им доступ к информации и новостям, а также помогают оставаться на связи с семьей и друзьями. Более 70% ответили, что технологии дают им больше свободы и помогают быть более гибкими в их подходе к работе.
Молодое поколение и подростки являются наиболее активными пользователями digital-технологий. Согласно отчету ЮНИСЕФ, 71% молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет являются интернет-пользователями. На онлайн-платформах они общаются с друзьями, ищут информацию, получают возможности для саморазвития и расширения кругозора.
Пора ли нам отказаться от интернета
При этом мы знаем и о другой, не такой солнечной, стороне мира digital. Исследования показывают, что чрезмерное количество времени в онлайн-пространстве может негативно отражаться на ментальном здоровье и вести к повышению стресса, а также наносить ущерб другим важным составляющим жизни: качеству и количеству времени, проведенному с близкими, физической активности и саморазвитию.
В отчете экспертов в сфере онлайн-безопасности Internet Matters говорится, что более 50% родителей переживают, что их дети проводят слишком много времени онлайн, а почти 40% из них обеспокоены тем, что их ребенок недостаточно поддерживает физическую активность.
Как оградить себя и своих близких от возможных рисков, связанных с проведением времени онлайн? Конечно, полный отказ от технологий или запрет подросткам пользоваться гаджетами - скорее деструктивное решение этого вопроса. Чтобы открывать для себя возможности технологий только с позитивной стороны, важно понимать, что такое цифровое благополучие и почему важно его поддерживать.
Цифровое благополучие заключается в способности человека поддерживать здоровый баланс между реальной и цифровой жизнью и контролировать собственный опыт в интернете. Такой баланс особенно важно поддерживать подросткам, которые зачастую много времени проводят в интернете, а родителям в свою очередь нужно помогать им, при этом не нарушая границ их личной жизни. Исследования показывают, что сбалансированное использование технологий позволяет делать жизнь интереснее и качественнее. Так, согласно отчету ЮНИСЕФ, умеренное использование цифровых технологий подростками положительно влияет на их ментальное благополучие и социализацию. Благодаря гаджетам, подростки больше взаимодействуют со сверстниками, не теряют связь с друзьями и выстраивают свой социальный капитал.
Цифровые платформы объединяют усилия с экспертами в онлайн-безопасности
Онлайн-платформы, которые ответственно относятся к благополучию своих пользователей, обучают пользователей тому, как сделать свой онлайн-опыт позитивным и безопасным. Так, например, TikTok совместно с ЮНИСЕФ запустили в Казахстане проект #ЦифровоеБлагополучение. Проект посвящен балансу между временем в онлайн- и офлайн пространстве и призван рассказать, как развивать полезные онлайн-привычки, и какие инструменты TikTok в этом могут помочь. Эта инициатива стала продолжением масштабной образовательной кампании TikTok «Академия безопасности», направленной на повышение цифровой грамотности пользователей в Казахстане.
Специально для кампании ведущие эксперты ЮНИСЕФ по психологии и онлайн-безопасности подготовили познавательные видеоролики с практическими советами о том, какие привычки помогут поддерживать свое цифровое благополучие и как родителям помочь подростку соблюдать баланс между интернетом и оффлайн-жизнью.
@unicefkazakhstan Как соблюдать баланс между интернетом и реальной жизнью? Советы от Сауле Аманжоловой, зав. кафедрой Кибербезопасность, Международный университет информационных технологий #ЦифровоеБлагополучие #АкадемияБезопасности ♬ оригинальный звук - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
@unicefkazakhstan О 5 способах как родителям помочь подростку поддерживать цифровое благополучие рассказывает Лидия Бейсембаева - школьный психолог, консультант ЮНИСЕФ по онлайн безопасности. #ЦифровоеБлагополучие #АкадемияБезопасности ♬ оригинальный звук - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
TikTok напомнит сделать перерыв
Кроме того, TikTok вместе с популярными казахстанскими музыкантами подготовили специальные видеоролики, которые напомнят пользователям сделать перерыв в использовании приложения. Эти ролики увидят пользователи TikTok в Казахстане, которые проведут в приложении более 80 минут днем и более 60 минут ночью. Участники группы Ninety One (@ninetyone_official) и Baur Karbon (@karbon.baur) напомнят пользователям о необходимости отдохнуть и прогуляться, а в ночное время - лечь спать.
@tiktok_cis @baur karbon приглашает тебя сделать перерыв! #цифровоеблагополучие ♬ оригинальный звук - TikTok СНГ
@tiktok_cis @Ninety One приглашает тебя сделать перерыв! #цифровоеблагополучие ♬ оригинальный звук - TikTok СНГ
Какие инструменты помогут поддержать цифровое благополучие
У TikTok есть широкий набор инструментов, призванных помочь пользователям контролировать, сколько времени они проводят в приложении, а также ограничивать контент, который потенциально может принести им негативные эмоции.
• «Безопасный режим»: позволяет скрыть контент, содержание которого может быть неприемлемым для широкой аудитории. Его можно включить или отключить в настройках аккаунта.
• Фильтр видео по ключевым словам: позволяет ограничить появление в ленте рекомендаций видеороликов, содержащих в описании или на стикерах заранее заданные пользователем слова.
• Функции мониторинга и управления экранным временем:
◦ Экранное время за день — параметр, с помощью которого можно задавать дневной лимит экранного времени в TikTok и получать уведомление, когда этот лимит будет достигнут.
◦ Перерывы в работе с приложением — функция, которая позволяет запланировать, сколько времени вы можете использовать TikTok без перерыва, и уведомляет, что вам пора отдохнуть, если вы превысили указанный лимит.
◦ Напоминания о сне помогают регулировать интенсивность использования TikTok в ночное время и формировать более здоровый режим сна. Если напоминания о сне включены, у push-уведомлений отключается звук, когда наступает время отходу ко сну, чтобы не беспокоить пользователя.
◦ Еженедельная сводка экранного времени — вы можете настроить отправку еженедельных входящих сообщений и push-уведомлений с информацией о том, сколько времени вы провели в TikTok за прошедшую неделю, и о динамике этого показателя.
◦ Панель экранного времени — предоставляет данные о том, сколько времени вы проводите в TikTok.
• Управление и отключение push-уведомлений позволяет контролировать, когда вам будут приходить оповещения о новых активностях в приложении. У подростков в возрасте от 13 до 15 лет звук push-уведомлений автоматически отключается в промежуток с 21:00 до 8:00, а в возрасте от 16 до 17 лет — с 22:00 до 8:00.
• Семейные настройки позволяют родителям проконтролировать, что их подростки находятся в безопасности на платформе. Родитель может привязать свой аккаунт TikTok к аккаунту ребенка и использовать следующие функции:
◦ Режим контроля экранного времени: лимит на время, проведенное подростком в TikTok за день. Для подростков от 13 до 17 лет этот параметр по умолчанию равен 1 часу. Продолжить пользоваться TikTok подросток сможет только после того, как вы введете заранее заданный код доступа.
◦ Панель экранного времени покажет, сколько времени ваш ребенок пользовался TikTok и открывал приложение за последние 4 недели.
◦ Отключение звука у push-уведомлений позволяет родителям задавать время работы данного параметра.
◦ Безопасный режим позволяет ограничить для ребенка доступ к контенту, который может быть неприемлемым или неподходящим для него.
Популярные авторы контента наглядно продемонстрировали, как работают функции цифрового благополучия TikTok в своих видеороликах - проект поддержали путешественники @2travelerslife, домбрист @bekarti, обозреватель гаджетов @saparalysherim и участники проекта BIP House.
Партнёрский проект