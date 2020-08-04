NCOC и местное сообщество объединили усилия в борьбе с COVID-19

После объявления чрезвычайного положения в стране 15 марта 2020 года, компания NCOC перевела большинство сотрудников на дистанционный режим работы с сохранением заработной платы всему персоналу. Это решение было принято в качестве временной меры для обеспечения социального дистанцирования, направленного на сдерживание распространения COVID-19.Защита здоровья, обеспечение безопасности и благополучия людей является основной ценностью в компании NCOC. Это в равной мере применяется как непосредственно к сотрудникам компании, так и к персоналу подрядчиков. Руководствуясь этим принципом, компания разработала концепцию для своих производственных участков с ограничениями, действующими в течение 90 дней. Согласно этому плану действий был введен обязательный карантин для производственного персонала до начала работы на объектах компании. Следует отметить, что компания NCOC в числе первых внедрила экспресс-тесты на COVID-19 в г. Атырау. После 14-дневного карантина весь ключевой персонал объекта проходит лабораторное обследование методом ПЦР для получения доступа на производственные участки.Кроме того, NCOC разработала конкретный план действий, в котором четко определены ключевые действия, роли и обязанности на случай возникновения вероятного или подтвержденного случая COVID-19. Так, в рамках мер по оказанию всесторонней поддержки для своего персонала в г. Атырау, г. Актау и г. Нур-Султан, компания обеспечила выдачу одноразовых масок в первые месяцы вспышки коронавируса, когда аптеки столкнулись с нехваткой медицинских масок. Компания заказала достаточное количество масок для всего персонала и членов их семей, еще раз доказав, что забота о здоровье и благополучии сотрудников и их семей является первоочередным приоритетом.Впрочем, не менее важным для компании является поддержка местного населения. Учитывая, что пандемия COVID-19 создает серьезные проблемы для систем здравоохранения во всем мире, NCOC выделила значительные средства в помощь медицинским учреждениям Атырауской и Мангистауской областей. Компания работает в тесном контакте с областными государственными органами, правительством и другими партнерами для оказания поддержки местным больницам и внедрения профилактических мер, направленных на предотвращение распространения вируса.Начиная с марта, NCOC в целях поддержки систем здравоохранения в борьбе с COVID-19 поставляла крайне важное медицинское оборудование и медицинский инвентарь. В частности, компания поставила в Атыраускую областную инфекционную больницу, где проходят лечение пациенты с COVID-19, современное оборудование для интенсивной терапии. Это аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для детей и взрослых, дефибрилляторы с функцией ЭКГ и внешней кардиостимуляцией, многофункциональные кровати для интенсивной терапии, портативный аппарат ультразвуковой диагностики, различные анализаторы, мониторы и многое другое критически необходимое оборудование. Следует отметить, что сама инфекционная больница была построена в г. Атырау в 2016 году в рамках проектов инфраструктуры и социального назначения NCOC. Сегодня это основное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи в области.Помимо этого, целому ряду областных медицинских учреждений были предоставлены более тысячи различных расходных материалов (в том числе, эндотрахеальные трубки, орофарингеальные воздуховоды, электроды для дефибрилляторов и многое другое) и санитарно-гигиенический инвентарь (раздатчики для салфеток, локтевые дозаторы, ведра с отжимом и т.д.). Также NCOC специально пригласила британского врача интенсивной терапии, который проводит регулярные курсы обучения, семинары и консультации для местных врачей по интенсивной терапии пациентов с COVID-19.Аналогичным образом для медицинских учреждений Мангистауской области NCOC предоставила три автомобиля скорой медицинской помощи и значительное количество жизненно необходимого оборудования, в том числе современное оборудование искусственной вентиляции легких, многофункциональные кровати, дефибрилляторы, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала и многое другое. Еще одна поставка медицинских средств и оборудования находится в пути.Так, благодаря поддержке NCOC значительно укрепилась материально-техническая база областных системы здравоохранения. Общая стоимость закупленного и переданного в дар оборудования и услуг составляет 2,5 миллиарда тенге.Помимо помощи системе здравоохранения, NCOC также решила помочь местным школам. По договоренности с местными государственными органами компания передала компьютеры для обучения детей в режиме онлайн. Компьютеры были доставлены в Атырауский департамент образования для распределения среди школьников из нуждающихся семей. Всего компания NCOC передала более 1 200 компьютеров, оснащенных программным обеспечением Windows 10.Сотрудники NCOC, включая подрядчиков и субподрядчиков, также не остались в стороне и вышли с собственной инициативой по сбору средств для помощи малообеспеченным семьям, реализованной в рамках кампании #bizbirgemiz («Мы вместе»). Буквально за 4 недели было собрано порядка 2,5 миллиона тенге. Несмотря на социальное дистанцирование, люди проявляют изобретательность для поддержки друг друга, протягивая руку помощи наиболее уязвимым членам общества.Поскольку борьба с пандемией COVID-19 еще далека от завершения, Компания продолжает оказывать поддержку жителям Атырауской и Мангистауской областей. За годы работы NCOC стала неотъемлемой частью местного сообщества, и для компании является очень важным оказание максимально возможной поддержки в это сложное время.