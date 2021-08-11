ТОО «Емир-Ойл»: для наших работников созданы достойные и благоприятные условия труда

- Мы ценим наших сотрудников и ту работу, которую они выполняют. Но считаем их требования о повышении заработной платы на 70 процентов явно завышенными. Имеющиеся условия труда и уровень оплаты в компании являются в целом достойными и соответствующими текущему уровню инфляции. Ежегодно мы стараемся повышать заработную плату своим работникам. В 2020 году повысили заработную плату на 20 процентов, в 2019 году - на 10 процентов. Этот уровень повышения заработной платы соответствует уровню инфляции с 2015 по 2021 годы. В целом, среднемесячная заработная плата работников месторождения составляет от 180 000 тенге и выше, - рассказали в ТОО «Емир-Ойл». Мы готовы рассмотреть возможность повышения по производственным и финансовым итогам в конце 2021 г. и в случае положительных показателей рассмотреть второй этап повышения на 10 процентов с применением повышения с 01.01.2022 г.

- В этом году мы имеем возможность выполнить повышение заработной платы работникам месторождения только на 10 процентов. При рассмотрении требований рабочих акционеры компании учитывали ряд факторов. Период пандемии прошлого года и критическое снижение мировых цен на нефть оказали существенное влияние на экономическое положение ТОО «Емир-Ойл». Тем не менее, в период пандемии, ЧП и карантина мы полностью сохранили рабочие места и 100-процентную оплату рабочего времени, - отметили представители руководства компании.

- Приостановка всей деятельности была заменена на приостановку только трёх производственных объектов, но с учётом сроков рассмотрения жалоб компании постановление было исполнено, компания понесла значительные убытки. Тем не менее в период приостановки деятельности за всеми работниками была сохранена 100-процентная оплата труда, несмотря на право компании применить оплату простоя по вине работодателя в размере 50процентов, - пояснили в ТОО «Емир-Ойл».

- Также компания осуществляет ежегодное медстрахование всех работников, со страховым покрытием на каждого работника 650 000 тенге. Работники месторождения обеспечиваются горячим трёхразовым питанием, спецодеждой. Полагаем, что имеющиеся условия труда и уровень оплаты в компании являются достойными, - подытожили в ТОО «Емир-Ойл».

Руководство ТОО «Емир-Ойл» отмечает, что для них всегда очень важным вопросом является создание достойных и благоприятных условий труда для работников. В этом направлении компанией проводится масштабная работа, за последние два года уже выполнено повышение заработной платы на 30 процентов.Руководство компании постоянно на связи и ведёт переговоры с профсоюзом работников. Общее количество работников в компании 148 человек, из них 98 человек работают вахтовым методом. Профсоюзу была предоставлена подробная информация о текущей финансовой ситуации и невозможности повышения оплаты труда более чем на 10 процентов. Но прийти к общей договорённости так и не удалось.Уровень добычи компании за последние три года значительно снижен, в частности, в 2019 г. Компанией добывалось 11000 тн нефти в месяц, в 2020г. – 9500 тн в месяц и в текущем году 8000 тн в месяц. При этом компанией оплачены в бюджет налоги в 2019 г.- 3 млрд 907 млн тенге, в 2020 г. - более 2 миллиардов тенге, в текущем периоде 995 млн тенге. Ежегодно выполняется финансирование социально-экономического развития региона (в 2019 г. - более 159 млн тенге, в 2020 г. - более 75 млн.тенге).Дополнительным отрицательным фактором в показателях доходности является то, что в текущем году к компании была применена приостановка всей деятельности на два месяца с полной остановкой добычи нефти и газа.С учётом изложенных выше факторов руководство ТОО «Емир-Ойл» отметило, что на сегодняшний день, действительно, не имеет объективной возможности повысить заработную плату на 70 процентов, как того требуют работники месторождения. С учётом этапов повышения в 2019-2020г.г. (30 процентов) общий размер запрошенного работниками повышения составит 100 процентов, что явно невыполнимо при текущем финансовом состоянии компании.- выплата четырёх премий в течение года по 50 000 тенге к гос- и профпраздникам. К сожалению, из-за сложной экономической ситуации бывали случаи, что премии выплачивались в размере 50 процентов, но на сегодня компания изыскивает средства, чтобы возобновить полную оплату премий;- день работы в День нефтяника оплачивается в двойном размере;- премия к 8 марта - 20 МРП,- оплата в выходные и праздничные дни выполняется в двойном размере;- могут предоставляться оплачиваемые учебные отпуска 30 дней;- пособие на случаи утраты близких родственников – 100 000 тенге, семье погибщего от несчастного случая на производстве – 500 000 тенге, семье скончавшегося работника – 300 000 тенге, при расторжении трудового договора в результате установления инвалидности, в том числе в результате несчастного случая – 300 000 тенге;- премии к юбилеям женщин 50/55 лет, мужчин 50/60 лет - 50 000 тенге;- детям до 14 лет обязательна выдача новогодних подарков;- трудовой отпуск работников месторождения 35 календарных дней, пособие к отпуску 60 000 тенге при стаже три года;- при расторжении трудового договора с работниками-пенсионерами при стаже в компании 10 лет – 3 МЗП;- ежегодно для 20 детей (7-14 лет) работников, при стаже один год, поездки в лагерь за счёт компании.В настоящее время все работники на своих рабочих местах. Производство работает в штатном режиме. Фактов остановки работ не зафиксировано.Напомним, 1 августа 2021 года работники ТОО «Емир-Ойл» обратились на видео к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.