Мусорная неразбериха в Актау: посмотрим на ситуацию изнутри

Какие виды контейнеров имеются в Актау





Бардак у мусорных контейнеров в 6 микрорайоне Бардак у мусорных контейнеров в 6 микрорайоне





Контейнеры для сбора и хранения ртутных люминесцентных ламп уже давно не используются Контейнеры для сбора и хранения ртутных люминесцентных ламп уже давно не используются

Кадровый дефицит

Проблемы мусоровывозящих компаний из-за тарифа и нормы накопления

- Из-за устаревшей нормы накопления нет возможности рассчитать необходимое количество контейнеров для населения. Основные расходы мусоровывозящих компаний уходят на топливо. Цены на сжиженный газ поднялась до 80 тенге. Дизельное топливо стоит 230 тенге. Значительно увеличилась стоимость смазочных масел. Из-за низкого тарифа нет возможности совершать дополнительные рейсы для качественного обслуживания населения, а также обновлять парк автомобилей. Высокий уровень износа спецтехники. Новые мусоровывозящие компании отказываются заходить на рынок по старому тарифу. Также высокий уровень дебиторской задолженности за предоставляемые услуги - 30 процентов населения не оплачивают их, - рассказал директор ТОО «Caspiy Operating».





Заваленные мусором контейнеры в 8 микрорайоне Заваленные мусором контейнеры в 8 микрорайоне

- В настоящий момент рассчитана и вынесена на рассмотрение депутатов маслихата Актау предлагаемая норма накопления - 3,21 кубических метра на человека в год. Норма накопления является показателем, который применяется в расчёте тарифа на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение мусора, - пояснил Адидет Пиримкулов.

Проблема с контейнерами и трудности подъезда к ним спецтехники

- Освободившиеся помещения от мусорных бункеров в галерейных домах можно отремонтировать и передать в доверительное управление или использовать как бытовые помещения для коммунальщиков. Данное решение позволит дополнительно снизить тариф КСК и ЖЭКов на обслуживание галерейных домов, развить на местах мусоропроводов предпринимательскую деятельность и создать дополнительные рабочие места, - предлагает директор ТОО «Caspiy Operating».





Аналогичная ситуация в 11 микрорайоне Аналогичная ситуация в 11 микрорайоне

Озадачивание с полигоном

- В связи с транспортной загруженностью на дорогах в районе села Атамекен увеличивается время простоя спецтехники в «пробках» до полигона. Были случаи, когда она не успевала туда заехать. Кроме того, для своевременного вывоза ТБО, особенно из населённых пунктов сельской местности Мунайлинского района и Актау, необходимо делать три-четыре рейса в день. Однако, в условиях рабочего графика полигона до 18:00, данное количество рейсов осуществить не представляется возможным, - объясняет директор ТОО «Caspiy Operating».

«Лазейки» со стороны горожан

Как видят решение проблемы жители Актау

- С нас берут всего 250 тенге за вывоз мусора, это приемлемая сумма для большинства. Проблема вся в должниках, из-за их неуплаты в компаниях копятся огромные долги. Нужно действовать основательно, блокировать лицевые счета и запретить выезжать за границу - это будет самое верное решение, как и с административными штрафами. А разумнее будет счёт за вывоз мусора внести в общую жировку за коммунальные услуги, и тут уже не отвертишься. Акимат со своей стороны должен субсидировать предприятия по вывозу мусора. Они стратегически важные и нужные для поддержания чистоты в городе, а то ездят мусоровозы-развалюхи - просто гора металлолома. Можно же приобрести несколько «здоровых» машин за счёт как раз таки субсидирования, - считает местная жительница Ольга Якунина.

Ситуация с вывозом мусора и тариф на эту услугу в других городах





Несвоевременный вывоз мусора в Атырау Несвоевременный вывоз мусора в Атырау





Такие свалки можно наблюдать в Уральске Такие свалки можно наблюдать в Уральске





Куча мусора в Актобе Куча мусора в Актобе

Самый чистый город на земле





Современная система по утилизации мусора Современная система по утилизации мусора





Контейнер для раздельного сбора мусора Контейнер для раздельного сбора мусора





Тщательная сортировка мусора перед отправкой на переработку Тщательная сортировка мусора перед отправкой на переработку

Подведём итоги

В Актау наблюдается негативный настрой со стороны горожан на переполненные мусорные баки и несвоевременный вывоз мусора.Сбором, вывозом и захоронением твёрдых бытовых отходов (ТБО) в городе занимаются 10 организаций. Это ТОО «Экобиосервис», ИП «Траутвейн О.К.», ТОО «Евросервис ДЖО», ТОО «Коктем-Тазалык», ТОО «Caspiy Operating», ТОО «Соц-Сервис», ИП «Саурбаев», ТОО «Мұнайлы - Қызмет», ТОО «Атамекен тазалық» и ТОО «Актау Спец Проф».Тариф по Актау у всех компаний одинаковый и составляет 250 тенге с учётом НДС на одного человека в месяц.На территории города полигона на приём ТБО нет. Самый ближайший находится на территории Мунайлинского района, рядом с селом Баянды.Большинство мусорных баков в Актау старые и обшарпанные. Новые - редкость.Также есть и контейнеры, которые предназначены для раздельного сбора отходов, но их опять же единицы и люди используют их не по назначению. С недавнего времени стали применять сетчатые корзины для сбора пластика.На разбросанный мусор у контейнеров нередко жалуются горожане. При этом часть местных жителей задолжали свыше 100 миллионов тенге за вывоз мусора.Директор мусоровывозящей компании ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов рассказал о проблеме изнутри.В процессе вывоза ТБО задействовано более 35 мусоровозов. Для контроля местонахождения, качества вывоза, предоставления отчётности, контроля за расходованием ГСМ, на технике установлены датчики GPS. Для сбора мусора в микрорайонах установлено около трёх тысяч стандартных металлических контейнеров ёмкостью 0,75 кубических метров.Большая проблема, как считает Адилет Пиримкулов, найти и удержать водителей. Их зарплата 140 тысяч тенге. Именно из-за нехватки водителей простаивает техника и несвоевременно убирается мусор. Заработную плату ежегодно индексировать и увеличивать, естественно, нет возможности - всё зависит от тарифа и платежеспособности горожан.Предыдущая действующая норма накопления была принята городским маслихатом в 2015 году и составляет 1,94 кубических метра ТБО на человека в год.Согласно новому Экологическому кодексу, принятая ранее норма накопления отходов ТБО утратила свою законную силу, потому что она себя не оправдывает.Согласно новому Экологическому кодексу, действующий тариф должен включать в себя тариф на сортировку. На полигоне запрещается захоронение ТБО, не прошедших сортировку. Но без полноценного мусоросортировочного завода сортировка мусора невозможна.Контейнерами должен обеспечивать акимат. Несмотря на то, что металл дорожает, мусорные площадки и баки ремонтируются по мере необходимости и возможности.ТОО «Caspiy Operating» предлагает на взаимовыгодной основе поэтапно организовать контейнерные площадки нового образца путём заваривания мусопроводов.Работники ТОО «Caspiy Operating» на ежедневной основе сталкиваются с проблемой вывоза ТБО у придомовых территорий многоэтажных домов. Припаркованные автомобили у мусорных площадок ограничивают подъезд спецтехники и осуществление своевременного сбора и вывоза мусора.Необходимо рассмотреть возможность установки знаков дорожного движения, как заявляет Адилет Примкулов, запрещающих парковку автомобилей.Сбор и вывоз ТБО по городу мусоровывозящими компаниями осуществляется до 20:00, в то время как сам полигон работает только до 18:00. Технике приходится простаивать до утра на базах с нарушением санитарных норм и вывозить его ранним утром, тем самым нарушая графики вывоза.Мусоровывозящие компании просят городской акимат оказать содействие в решении данного вопроса и увеличении работы полигона до 20:00.Адилет Пиримкулов перечислил проблемы, возникающие с жителями при заключении договора по вывозу мусора.1. Скрывают фактическое количество жителей, временно сняв с прописки или удалив проживающих людей из списка, так как извлекаемый с портала egov.kz файл в формате Excel собственник может изменять как удобно.2. Скрывают количество детей, пользуясь тем, что детей до 14 лет не прописывают согласно закону РК.3. Недостоверная информация от абонентов приводит к некорректному начислению за оказываемые услуги и не позволяет точно определить необходимое количество мусорных контейнеров. Жители регистрируют одного-двух человек в квартире, а по факту проживает больше.4. Низкий уровень охвата договорами жителей и хозяйствующих субъектов - многие малые предприятия, находящиеся в жилых домах, не заключают договоры, предоставляют договоры с несуществующими компаниями, вследствие чего не могут рассчитать необходимое количество мусорных баков.Соответственно, государственные и местные исполнительные органы информацию о месте жительства ребёнка при оказании госуслуг получают из информационных систем на основании сведений о регистрации по месту жительства одного из родителей (законного представителя). Покупая квартиру, жители не берут справку об отсутствии задолженности и требуют перерасчёт по лицевому счету. Нотариусы при оформлении договора купли-продажи не включают пункт об отсутствии задолженности долгов.Доступ к базе (о зарегистрированных лицах) ЦОН третьим лицам не предоставляет. ЦОН не имеет права выдавать информацию коммунальным компаниям.Одна часть горожан оставляет строительный мусор у контейнеров, что создаёт проблему, вторая часть вывозит его в пригород, образуя при этом стихийные свалки. Всё упирается в то, что в Актау крайне необходимо строительство мусороперерабатывающего завода.Многие актаусцы считают, что контейнеры нужно полностью оградить и вывесить камеры видеонаблюдения для выявления злостных нарушителей, которые складируют отходы и крупногабаритный мусор рядом.Сумма тарифов на сбор и вывоз ТБО в других регионах заметно отличается по сравнению с нашими. Самая дорогая услуга в Алматы - на одного человека выходит 553 тенге. Аналогичная стоимость и в Семее. В Нур-Султане на одного человека - 390 тенге. У наших соседей цена тарифа также выше нашей: в Уральске - 286 тенге, в Атырау - 297 тенге. Лишь в Актобе фиксированная цена - за одного человека 180 тенге.Ну вот в Уральске, к примеру, подобная проблема с вывозом мусора как и у нас, в Актау. Жители жалуются на переполненные контейнеры, а также просят их благоустроить. Коммунальные службы не успевают вывозить мусор.Акимат Уральска установил камеры видеонаблюдения на таких проблемных площадках для сбора мусора. Теперь в отношении нарушителей будет действовать главный принцип нового Экологического кодекса - «Загрязнитель платит». Кроме того, по городу установят 1000 новых контейнеров. На эти цели выделено 30 миллионов тенге.На несвоевременный вывоз мусора участились жалобы и от жителей Атырау. Их коммунальщики называют причиной поломку техники. В Атырау также просят население вывозить строительные и негабаритные отходы на городскую свалку, а не складировать их у контейнерных площадок.В Актобе тоже обострена проблема с вывозом мусора. К примеру, жители района «Нур Актобе» жаловались на переполненные контейнеры. Новая обслуживающая компания на проблемных участках установила более вместительные евроконтейнеры, также приобрела современные мусорные баки. В перспективе компания планирует внедрить в «Нур Актобе» раздельный сбор отходов. Подобный проект предприятие уже реализует в столице.Жалобы на свалки в Актобе поступают из разных районов города. В акимате пообещали подключить дополнительную технику.Топ наиболее чистых и безопасных городов на планете возглавляет Сингапур. При этом это один из наиболее загруженных высокотехнологичных городов на Земле с нефтеперерабатывающим заводом.В Сингапуре внедряют умные системы для автоматического сбора и вывоза мусора в жилых кварталах. Здесь также построили четыре мусоросжигательных завода.Приблизительная цена за раздельный вывоз мусора составляет семь сингапурских долларов в месяц с квартиры (2 229 тенге) или 23 доллара в месяц для жителей собственных домов (7323 тенге).Для поддержания чистоты здесь работают строгие законы. За выброс жевательной резинки, мусора, плевки и курение налагают штрафы. Полиция проверяет даже общественные туалеты - использовался ли посетителем смыв. Санкции доходят до 1000 сингапурских долларов - 318 400 тенге.На примере Сингапура мы видим, что проблема решаема. Получается, что и наш город может достигнуть такого уровня, а для этого нужны радикальные меры.В связи с наблюдаемой инфляцией закономерно, что и тарифы на услуги мусоровывозящих компаний необходимо повысить, что решит ряд проблем: обновят спецтехнику, установят новые контейнеры, ликвидируют стихийные свалки, повысят зарплату работникам, и это сократит текучку кадров.Во-вторых, необходимы достойные субсидии от акимата.Во избежание проблем со злостными должниками счёт за вывоз мусора должен быть включен в единую квитанцию за коммунальные услуги и действовать запрет на выезд за пределы города. А касательно задолженности юридических лиц перед ТОО «Caspiy Operating», которые не заключают договоры, должна быть контролирующая организация, имеющая право штрафовать, либо передавать уведомление в суд.Данные проблемы являются основными барьерами развития данной сферы коммунального хозяйства и его низкой инвестиционной привлекательностью.Ну, а пока в Актау мусор то тут, то там, а «воз и ныне там».