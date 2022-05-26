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Вечер кино: на что пойти в кинотеатр

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 10:04
Вечер кино: на что пойти в кинотеатр
Поход в кинотеатр
Поход в кинотеатр уже многие годы остается одним из популярных способов проведения досуга у детей и взрослых. Больше всего ажиотажа вызывают кинопремьеры, ведь все хотят первыми увидеть воплощение творческих идей сценаристов, любимых или новых актеров.

В многочисленных кинозалах Казахстана демонстрируют фильмы как отечественного, так и мирового производства в разных жанрах. Посмотреть анонсы всех ближайших премьер и купить билеты в кинотеатр можно на сервисе онлайн-бронирования Тикетон.








Динозавры возвращаются



Вечер кино: на что пойти в кинотеатр


В начале лета на киноэкранах страны будут господствовать доисторические существа, наводящие ужас, но одновременно вызывающие интерес у взрослых и детей. В фильме «Мир Юрского периода: Господство» зрителей ждет неожиданный поворот сюжета и финал многолетней борьбы за выживание. Производители обещают новые виды динозавров, превосходные декорации и хорошо знакомых поклонникам актеров. Есть возрастные ограничения — 12+.

Tik Tok и аул — формула успеха



Вечер кино: на что пойти в кинотеатр


Казахстан - страна, где гармонично сочетаются старые традиции и новые веяния. Это отлично демонстрирует фильм режиссера Даурена Камшибаев. Трогательная история, добрый юмор и хэппи энд - три составляющих успеха захватывающей молодежной комедии.

Загадки Долины дьявола



Вечер кино: на что пойти в кинотеатр


В фильме «Долина дьявола» любители пощекотать нервы найдут все элементы хорошего триллера - загадочные события, максимальное напряжение и непредсказуемую развязку. Идея фильма хотя и не новая, но очень интересная. Маленьких детей при походе в кинотеатр лучше с собой не брать.

Эпическая битва со смехом



Вечер кино: на что пойти в кинотеатр


Современные детские фильмы и мультфильмы с удовольствием смотрят и взрослые, ведь в них обычно интересный и поучительный сюжет, отличное качество съемки и озвучка. В летнем сезоне в мир кинопроката ворвется «Сияющий самурай». Увлекательная история рассказывает о нелегком пути к мечте. Судя по трейлерам, будет не только интересно, но и весело.

Космическое путешествие супергероев



Вечер кино: на что пойти в кинотеатр


Фанаты вселенной Marvel смогут насладиться смесью романтики и фантастических приключений любимых персонажей в фильме «Тор: любовь и гром». Это продолжение картины «Тор: Рагнарёк». На этот раз сверхспособности понадобятся, чтобы спасти от уничтожения всех богов. Подробности сюжета пока остаются загадкой, но сильный актерский состав уже вызывает желание посетить кинозал.

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