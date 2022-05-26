Вечер кино: на что пойти в кинотеатр

Поход в кинотеатр уже многие годы остается одним из популярных способов проведения досуга у детей и взрослых. Больше всего ажиотажа вызывают кинопремьеры, ведь все хотят первыми увидеть воплощение творческих идей сценаристов, любимых или новых актеров.
В многочисленных кинозалах Казахстана демонстрируют фильмы как отечественного, так и мирового производства в разных жанрах. Посмотреть анонсы всех ближайших премьер и купить билеты в кинотеатр
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Динозавры возвращаются
В начале лета на киноэкранах страны будут господствовать доисторические существа, наводящие ужас, но одновременно вызывающие интерес у взрослых и детей. В фильме «Мир Юрского периода: Господство» зрителей ждет неожиданный поворот сюжета и финал многолетней борьбы за выживание. Производители обещают новые виды динозавров, превосходные декорации и хорошо знакомых поклонникам актеров. Есть возрастные ограничения — 12+.
Tik Tok и аул — формула успеха
Казахстан - страна, где гармонично сочетаются старые традиции и новые веяния. Это отлично демонстрирует фильм режиссера Даурена Камшибаев. Трогательная история, добрый юмор и хэппи энд - три составляющих успеха захватывающей молодежной комедии.
Загадки Долины дьявола
В фильме «Долина дьявола» любители пощекотать нервы найдут все элементы хорошего триллера - загадочные события, максимальное напряжение и непредсказуемую развязку. Идея фильма хотя и не новая, но очень интересная. Маленьких детей при походе в кинотеатр лучше с собой не брать.
Эпическая битва со смехом
Современные детские фильмы и мультфильмы с удовольствием смотрят и взрослые, ведь в них обычно интересный и поучительный сюжет, отличное качество съемки и озвучка. В летнем сезоне в мир кинопроката ворвется «Сияющий самурай». Увлекательная история рассказывает о нелегком пути к мечте. Судя по трейлерам, будет не только интересно, но и весело.
Космическое путешествие супергероев
Фанаты вселенной Marvel смогут насладиться смесью романтики и фантастических приключений любимых персонажей в фильме «Тор: любовь и гром». Это продолжение картины «Тор: Рагнарёк». На этот раз сверхспособности понадобятся, чтобы спасти от уничтожения всех богов. Подробности сюжета пока остаются загадкой, но сильный актерский состав уже вызывает желание посетить кинозал.На правах рекламы