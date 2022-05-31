В новых отопительных котельных Актау применят промышленные котлы Bosch

Группа компаний Bosch в Казахстане представлена с 2008 года дочерней структурой ТОО «Роберт Бош». С начала своей деятельности в Казахстане и странах Центральной Азии было реализовано множество проектов по поставке промышленных котлов. Наша продукция применяется как для отопления отдельных коттеджей, квартир, так и для теплоснабжения жилых комплексов различного класса, модернизации и строительства новых районных котельных. Мы хотим, чтобы каждый получил комфортное и экономичное тепло наших котлов, в том числе и жители Актау, многие уже пользуются нашим оборудованием, - отметил Михаил Таранов.

Bosch – это международный игрок с диверсифицированной цепочкой поставок и производственными мощностями по всему миру. Такой подход позволяет быть надежным поставщиком высококлассного оборудования по конкурентоспособным ценам во время дефицита компонентов и нарушенных логистических процессов.



Благодаря эффективности производственных процессов, закупки сырья, материалов и комплектующих, стоимость отопительных котлов Bosch зачастую ниже, чем у других российских производителей. Завод по производству нашего оборудования находится близко к Казахстану, в городе Энгельс. А это обеспечивает быстрые сроки поставки, и является значительным преимуществом компании Bosch.

Динамично развивающийся Актау сталкивается с дефицитом тепловой энергии. В настоящий момент представлена разработка новой котельной с применением отопительного оборудования Bosch мощностью 107 Гкал. Кроме того, в проработке находятся 8 проектов новых котельных мощностью 38,5 МВт и 5 МВт каждая. Проекты будут реализованы после их одобрения городскими властями и прохождения государственной экспертизы. Таким образом, Актау в скором будущем может получить ряд новых надежных источников тепла, заверил Михаил Таранов, региональный директор Bosch Thermotechnik.Напомним, что 25 мая в отеле Holiday Inn Компания Bosch совместно с партнером ТОО «СПМНУ» провели технический семинар, посвященный отопительной технике. В мероприятии приняли участие представители строительных и промышленных компаний Актау. Представители компании рассказали о котельном оборудовании для нужд бытового, коммерческого и промышленного назначения. Помимо этого, обсуждались вопросы энергоэффективности и модернизации городской отопительной системы. Компания ТОО «СПМНУ» поделилась опытом реализации проектов котельных с применением оборудования Bosch. Представители сообщили о планах строительства новых котельных в областном центре.