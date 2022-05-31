«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Мая
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.39 KZT
  • €1 = 460.04 KZT
  • 1 RUB = 6.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

В новых отопительных котельных Актау применят промышленные котлы Bosch

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 14:24
В новых отопительных котельных Актау применят промышленные котлы Bosch
Bosch
С применением высокоэффективного котельного оборудования Bosch разработан рабочий проект новой отопительной котельной, предназначенной для теплоснабжения новых микрорайонов. Помимо этого, в проработке находятся еще 8 новых кейсов по теплоэнергетике, об этом сообщили эксперты компаний Bosch и ТОО «СПМНУ» на техническом семинаре в отеле Holiday Inn.

Динамично развивающийся Актау сталкивается с дефицитом тепловой энергии. В настоящий момент представлена разработка новой котельной с применением отопительного оборудования Bosch мощностью 107 Гкал. Кроме того, в проработке находятся 8 проектов новых котельных мощностью 38,5 МВт и 5 МВт каждая. Проекты будут реализованы после их одобрения городскими властями и прохождения государственной экспертизы. Таким образом, Актау в скором будущем может получить ряд новых надежных источников тепла, заверил Михаил Таранов, региональный директор Bosch Thermotechnik.

Группа компаний Bosch в Казахстане представлена с 2008 года дочерней структурой ТОО «Роберт Бош». С начала своей деятельности в Казахстане и странах Центральной Азии было реализовано множество проектов по поставке промышленных котлов. Наша продукция применяется как для отопления отдельных коттеджей, квартир, так и для теплоснабжения жилых комплексов различного класса, модернизации и строительства новых районных котельных. Мы хотим, чтобы каждый получил комфортное и экономичное тепло наших котлов, в том числе и жители Актау, многие уже пользуются нашим оборудованием, - отметил Михаил Таранов.


В новых отопительных котельных Актау применят промышленные котлы Bosch


Виталий Руденко, руководитель отдела продаж Центральной Азии компании подчеркнул:

Bosch – это международный игрок с диверсифицированной цепочкой поставок и производственными мощностями по всему миру. Такой подход позволяет быть надежным поставщиком высококлассного оборудования по конкурентоспособным ценам во время дефицита компонентов и нарушенных логистических процессов.

Благодаря эффективности производственных процессов, закупки сырья, материалов и комплектующих, стоимость отопительных котлов Bosch зачастую ниже, чем у других российских производителей. Завод по производству нашего оборудования находится близко к Казахстану, в городе Энгельс. А это обеспечивает быстрые сроки поставки, и является значительным преимуществом компании Bosch.


В новых отопительных котельных Актау применят промышленные котлы Bosch


Напомним, что 25 мая в отеле Holiday Inn Компания Bosch совместно с партнером ТОО «СПМНУ» провели технический семинар, посвященный отопительной технике. В мероприятии приняли участие представители строительных и промышленных компаний Актау. Представители компании рассказали о котельном оборудовании для нужд бытового, коммерческого и промышленного назначения. Помимо этого, обсуждались вопросы энергоэффективности и модернизации городской отопительной системы. Компания ТОО «СПМНУ» поделилась опытом реализации проектов котельных с применением оборудования Bosch. Представители сообщили о планах строительства новых котельных в областном центре.

В новых отопительных котельных Актау применят промышленные котлы Bosch



На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика