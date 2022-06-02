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АО «КазАзот» подарил городу 1000 саженцев

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 18:39
АО «КазАзот» подарил городу 1000 саженцев
АО «КазАзот»
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал 2022 год - годом детей. В канун Международного дня детей и в рамках программы озеленения города АО «КазАзот» организовал посадку 1000 саженцев хвойных и лиственных деревьев.

Посадка производилась совместно с сотрудниками акимата Актау и РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад». В семи точках города были посажены саженцы биоты восточной и айланта высочайшего.

АО «КазАзот», учитывая климат нашего региона, также организовало регулярный дополнительный полив зелёных насаждений.

АО «КазАзот» подарил городу 1000 саженцев


АО «КазАзот» подарил городу 1000 саженцев


- Главное при посадке деревьев — это своевременный полив. Многие организации, да что уж говорить, жители Актау, неравнодушные к облику города и экологии региона, доказали, что на нашей земле может вырасти всё. В ботаническом саду, к слову, сумели и пальмы вырастить. В год детей мы решили подарить «зелёное будущее» подрастающему поколению - 1000 саженцев хвойных и лиственных деревьев. При должном уходе и внимании эти ростки в будущем станут частью городской флоры. Пусть это будет началом масштабной акции по возрождению былого зелёного облика нашего города. Этим действием, я надеюсь, мы подадим пример дружбы с природой как нынешнему, так и будущему поколению, - сказал Арман Маулешев, генеральный директор АО «КазАзот».


АО «КазАзот» подарил городу 1000 саженцев


Стоит отметить, процесс посадки саженцев контролировали сотрудники городского акимата, Мангышлакского экспериментального ботанического сада и ТОО «GreenCity».

К слову, в первый год, помимо стандартной программы по озеленению города, АО «КазАзот» организует дополнительный полив и уход за саженцами, что обеспечит им выживаемость в жаркий период года. В будущем деревья передадут городскому акимату и организации, ответственной за полив зелёных насаждений Актау.

АО «КазАзот» подарил городу 1000 саженцев


АО «КазАзот» подарил городу 1000 саженцев




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