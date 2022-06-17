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Медицинская клиника «Мухамбет» - новые горизонты профессионального мастерства

Просмотров:878 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Медицинская клиника «Мухамбет» - новые горизонты профессионального мастерства
Медицинский центр «Мухамбет»
Каждый свой профессиональный праздник – День медицинского работника, клиника «Мухамбет» встречает с новыми успехами. Не стала исключением и нынешняя дата. Сегодня многопрофильная медицинская организация является единственной частной клиникой в Казахстане, соответствующей самым современным стандартам качества оказания сельских медицинских услуг на региональном и республиканском уровнях.

Это инновационный центр, оказывающий медицинскую помощь по европейским стандартам качества как в Мангистауской области, так и в целом в Казахстане. Прикреплённое население численностью в 28 400 человек сегодня обслуживают 212 специалистов, в числе которых 54 штатных врача, 161 представитель среднего и младшего персонала. Кроме этого, высококвалифицированную помощь пациентам оказывают лучшие специалисты, приглашённые из ведущих клиник Грузии, России и Казахстана. Врачи поликлиники совместно с зарубежными коллегами в своей медицинской практике организуют диагностику и лечение с использованием ультрасовременной аппаратуры последнего поколения исключительно на основе специальных протоколов. Постоянный обмен опытом между приглашёнными в учреждение врачами и местными специалистами положительно сказывается на взаимном сотрудничестве в области медицинской помощи. Благодаря данным, полученным при детальном обследовании высококачественного медицинского оборудования, обеспечивается раннее распознавание и профилактика заболевания, что способствует точной диагностике и выработке безошибочной стратегии лечения.

Ежедневно порядка пятисот пациентов получают квалифицированную медицинскую помощь по 35 профилям. Отлаженная медицинская система, действующая практически с момента открытия клиники, позволяет регулировать поток пациентов: записывать на приём, выстраивать индивидуальный маршрут, что в значительной степени позволяет сократить и сэкономить время на полное обследование.

Спектр высококвалифицированных специалистов широк, это:
- врачи общей практики
- невролог (взрослые, дети)
- дерматолог
- гинеколог
- педиатр
- эндокринолог
- хирург
- кардиолог (взрослые,дети)
- окулист
- профпатолог
- психиатр (взрослые, дети)
- ЛОР
- онколог
- инфекционист
- гастроэнтеролог
- рентгенолог
- уролог
- фтизиатр (взрослые, дети)
- стоматолог
- гепатолог
- узист
- логопед
- дефектолог
- психолог
- травматолог
- реабилитолог
- массажист.

Неслучайно во врачебном ранге первым значится врач общей практики (ВОП) или семейный врач. Ведь что входит в это понятие? Это универсальный врач, который владеет всеми медицинскими функциями в области педиатрии, терапии, акушерства и гинекологии, хирургии. Такой врач следит за здоровьем, к примеру, всех членов семьи, при необходимости оказывает медицинскую помощь и лечит. В случае сложной ситуации направляет на обследование. В настоящее время в медицинском центре «Мухамбет» функционируют 17 участков. На каждом из них закреплён один врач общей практики и три медицинские сестры.

Сегодня мы хотели бы заглянуть на участок №11, которым руководит врач общей практики Ару Сулейменкызы, специалист с 37-летним стажем работы в области регионального здравоохранения. Выпускница Самарского государственного медицинского университета получила диплом врача в 1984 году и работала педиатром в поликлинике. Последние четыре года Ару Сулейменкызы трудится в медицинском центре «Мухамбет».

Медицинская клиника «Мухамбет» - новые горизонты профессионального мастерства


- Быть врачом нелегко. Нужно иметь большое сердце, чтобы познать все тонкости профессии врача и выбрать именно свой путь. Нужно обладать немалыми знаниями и квалификацией, большим терпением, безграничной добротой, уметь быть психологом, способным исцелить не только тело, но и душу человека. С пациентом необходимо быть предупредительным, внимательным, чутким, в работе - ответственным, честным, Главное, любить свою профессию, ни в коем случае не уставать от практики, ежечасно оттачивать свои профессиональные навыки. Всегда нужно привыкать к поиску, уметь бороться. Потому что врач-человек-боец, - поделилась Ару Сулейменкызы.


Бескорыстный и многолетний труд врача ценят не только коллеги и пациенты. В её личном архиве - почётные грамоты руководств районного, областного и республиканского здравоохранения, благодарственные письма акима Мунайлинского района. А в канун Дня медицинского работника Ару Сулейменкызы была удостоена достойной награды Министерства здравоохранения Республики Казахстан – нагрудного знака «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» («За вклад в развитие здравоохранения»).

Медицинская клиника «Мухамбет» - новые горизонты профессионального мастерства


Задача семейного врача - оказать медицинскую помощь прикреплённому на участке населению не только в поликлинике, но и при необходимости на дому, помочь в решении медико социальных проблем семьи. Впрочем, такая задача объединяет весь квалифицированный коллектив медицинской клиники «Мухамбет».

Торжественно открывшись 1 января 2018 года с регистрацией 10 000 населения, сегодня центр представлен новым шестиэтажным зданием, оснащённым в соответствии в международными стандартами. Для обеспечения комфорта пациентов во всех помещениях поликлиники используется централизованная система кондиционирования. Работа здания поликлиники предусматривает автономное отопление, аварийное электроснабжение и водоснабжение. Суточное и дневное стационарное отделение рассчитано на 40 коек. Стационарная помощь оказывается по пяти направлениям: терапии, неврологии, эндокринологии, кардиологии и гастроэнтерологии. Активизирована работа круглосуточного и дневного отделений реабилитации, где пациенты получают качественные медицинские услуги: физиотерапевтические процедуры, электротерапию, вытяжение позвоночника, всевозможные водные процедуры, парафинотерапию, всевозможные массажи, лечебную гимнастику и многие другие виды лечения.

Сегодня медицинская клиника «Мухамбет» оснащена современной лабораторно-диагностической базой:
- КТ, МРТ
- рентгеновский аппарат
- процедурный кабинет
- физиотерапия
- УЗИ\УЗИ (сердечно-сосудистые) взрослым, детям
- УЗИ\УЗИ (гинекология)
- УЗИ (нижнее бельё)
- маммография
- КТ Доплер
- ЛОР комбайн
- офтальмологические аппараты
- реабилитационное отделение
- флюорография
-ЭКГ
- Холтер Смад
- аудиограмма
- передвижной медицинский комплекс
-лабораторные аппараты (все виды анализов)
- Бак-лаборатория
- аппарат ПЦР
- стоматология
- дневной стационар
- все виды медосмотров
- бесплатные лекарства (по приказу№75)
-ЛФК
- Скорая помощь 103
- КТГ доплер
- больница
- ЭЭГ (Электроэнцефалопатия)
- кольпоскопия
- кабинет планирования семьи
- кабинет молодых мам
- кабинет здорового ребенка
- мужская школа
- кабинет защиты глаз
- кабина мокроты
- аппарат ЭХВЧ
- оснащён лифтом
- зал совещаний на 300 человек

В самое ближайшее время в медцентре откроется стоматологическое отделение, которое будет работать по пяти направлениям: терапии, ортопедии, хирургии, имлантологии. Помощь будет оказываться и самым маленьким пациентам.

Медицинская клиника «Мухамбет» - новые горизонты профессионального мастерства


При оказании услуг населению клиника руководствуется двумя главными программами - гарантированным объёмом бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Причём услуги ГОБМП оказываются гражданам, независимо от статуса страхования.

Медицинский центр «Мухамбет» - это услуги самого высокого уровня: ультрасовременная инфраструктура и оборудование, уникальные системы управления, высококвалифицированные врачи и медсёстры.

Стремление к идеальному результату позволяет коллективу стремительно развивать показатели. Ведь наша главная миссия - предоставление качественных медицинских услуг на основе высокого профессионализма сотрудников с использованием современных технологий.

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