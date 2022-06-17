Медицинская клиника «Мухамбет» - новые горизонты профессионального мастерства

- Быть врачом нелегко. Нужно иметь большое сердце, чтобы познать все тонкости профессии врача и выбрать именно свой путь. Нужно обладать немалыми знаниями и квалификацией, большим терпением, безграничной добротой, уметь быть психологом, способным исцелить не только тело, но и душу человека. С пациентом необходимо быть предупредительным, внимательным, чутким, в работе - ответственным, честным, Главное, любить свою профессию, ни в коем случае не уставать от практики, ежечасно оттачивать свои профессиональные навыки. Всегда нужно привыкать к поиску, уметь бороться. Потому что врач-человек-боец, - поделилась Ару Сулейменкызы.

Каждый свой профессиональный праздник – День медицинского работника, клиника «Мухамбет» встречает с новыми успехами. Не стала исключением и нынешняя дата. Сегодня многопрофильная медицинская организация является единственной частной клиникой в Казахстане, соответствующей самым современным стандартам качества оказания сельских медицинских услуг на региональном и республиканском уровнях.Это инновационный центр, оказывающий медицинскую помощь по европейским стандартам качества как в Мангистауской области, так и в целом в Казахстане. Прикреплённое население численностью в 28 400 человек сегодня обслуживают 212 специалистов, в числе которых 54 штатных врача, 161 представитель среднего и младшего персонала. Кроме этого, высококвалифицированную помощь пациентам оказывают лучшие специалисты, приглашённые из ведущих клиник Грузии, России и Казахстана. Врачи поликлиники совместно с зарубежными коллегами в своей медицинской практике организуют диагностику и лечение с использованием ультрасовременной аппаратуры последнего поколения исключительно на основе специальных протоколов. Постоянный обмен опытом между приглашёнными в учреждение врачами и местными специалистами положительно сказывается на взаимном сотрудничестве в области медицинской помощи. Благодаря данным, полученным при детальном обследовании высококачественного медицинского оборудования, обеспечивается раннее распознавание и профилактика заболевания, что способствует точной диагностике и выработке безошибочной стратегии лечения.Ежедневно порядка пятисот пациентов получают квалифицированную медицинскую помощь по 35 профилям. Отлаженная медицинская система, действующая практически с момента открытия клиники, позволяет регулировать поток пациентов: записывать на приём, выстраивать индивидуальный маршрут, что в значительной степени позволяет сократить и сэкономить время на полное обследование.Спектр высококвалифицированных специалистов широк, это:- врачи общей практики- невролог (взрослые, дети)- дерматолог- гинеколог- педиатр- эндокринолог- хирург- кардиолог (взрослые,дети)- окулист- профпатолог- психиатр (взрослые, дети)- ЛОР- онколог- инфекционист- гастроэнтеролог- рентгенолог- уролог- фтизиатр (взрослые, дети)- стоматолог- гепатолог- узист- логопед- дефектолог- психолог- травматолог- реабилитолог- массажист.Неслучайно во врачебном ранге первым значится врач общей практики (ВОП) или семейный врач. Ведь что входит в это понятие? Это универсальный врач, который владеет всеми медицинскими функциями в области педиатрии, терапии, акушерства и гинекологии, хирургии. Такой врач следит за здоровьем, к примеру, всех членов семьи, при необходимости оказывает медицинскую помощь и лечит. В случае сложной ситуации направляет на обследование. В настоящее время в медицинском центре «Мухамбет» функционируют 17 участков. На каждом из них закреплён один врач общей практики и три медицинские сестры.Сегодня мы хотели бы заглянуть на участок №11, которым руководит врач общей практики Ару Сулейменкызы, специалист с 37-летним стажем работы в области регионального здравоохранения. Выпускница Самарского государственного медицинского университета получила диплом врача в 1984 году и работала педиатром в поликлинике. Последние четыре года Ару Сулейменкызы трудится в медицинском центре «Мухамбет».Бескорыстный и многолетний труд врача ценят не только коллеги и пациенты. В её личном архиве - почётные грамоты руководств районного, областного и республиканского здравоохранения, благодарственные письма акима Мунайлинского района. А в канун Дня медицинского работника Ару Сулейменкызы была удостоена достойной награды Министерства здравоохранения Республики Казахстан – нагрудного знака «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» («За вклад в развитие здравоохранения»).Задача семейного врача - оказать медицинскую помощь прикреплённому на участке населению не только в поликлинике, но и при необходимости на дому, помочь в решении медико социальных проблем семьи. Впрочем, такая задача объединяет весь квалифицированный коллектив медицинской клиники «Мухамбет».Торжественно открывшись 1 января 2018 года с регистрацией 10 000 населения, сегодня центр представлен новым шестиэтажным зданием, оснащённым в соответствии в международными стандартами. Для обеспечения комфорта пациентов во всех помещениях поликлиники используется централизованная система кондиционирования. Работа здания поликлиники предусматривает автономное отопление, аварийное электроснабжение и водоснабжение. Суточное и дневное стационарное отделение рассчитано на 40 коек. Стационарная помощь оказывается по пяти направлениям: терапии, неврологии, эндокринологии, кардиологии и гастроэнтерологии. Активизирована работа круглосуточного и дневного отделений реабилитации, где пациенты получают качественные медицинские услуги: физиотерапевтические процедуры, электротерапию, вытяжение позвоночника, всевозможные водные процедуры, парафинотерапию, всевозможные массажи, лечебную гимнастику и многие другие виды лечения.Сегодня медицинская клиника «Мухамбет» оснащена современной лабораторно-диагностической базой:- КТ, МРТ- рентгеновский аппарат- процедурный кабинет- физиотерапия- УЗИ\УЗИ (сердечно-сосудистые) взрослым, детям- УЗИ\УЗИ (гинекология)- УЗИ (нижнее бельё)- маммография- КТ Доплер- ЛОР комбайн- офтальмологические аппараты- реабилитационное отделение- флюорография-ЭКГ- Холтер Смад- аудиограмма- передвижной медицинский комплекс-лабораторные аппараты (все виды анализов)- Бак-лаборатория- аппарат ПЦР- стоматология- дневной стационар- все виды медосмотров- бесплатные лекарства (по приказу№75)-ЛФК- Скорая помощь 103- КТГ доплер- больница- ЭЭГ (Электроэнцефалопатия)- кольпоскопия- кабинет планирования семьи- кабинет молодых мам- кабинет здорового ребенка- мужская школа- кабинет защиты глаз- кабина мокроты- аппарат ЭХВЧ- оснащён лифтом- зал совещаний на 300 человекВ самое ближайшее время в медцентре откроется стоматологическое отделение, которое будет работать по пяти направлениям: терапии, ортопедии, хирургии, имлантологии. Помощь будет оказываться и самым маленьким пациентам.При оказании услуг населению клиника руководствуется двумя главными программами - гарантированным объёмом бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Причём услуги ГОБМП оказываются гражданам, независимо от статуса страхования.Медицинский центр «Мухамбет» - это услуги самого высокого уровня: ультрасовременная инфраструктура и оборудование, уникальные системы управления, высококвалифицированные врачи и медсёстры.Стремление к идеальному результату позволяет коллективу стремительно развивать показатели. Ведь наша главная миссия - предоставление качественных медицинских услуг на основе высокого профессионализма сотрудников с использованием современных технологий.